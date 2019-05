Más de 300 personas iniciaron el trámite para recuperar su moto

Foto 1/2 Archivo - Ilustrativa Foto 2/2

Tras el anuncio del intendente de Concordia de devolver lo rodados que fueron secuestrados en los operativos de control de tránsito y no han podido ser recuperados por el incremento de los valores del depósito y las multas, hubo una masiva concurrencia de motociclistas a completar la documentación para recuperar sus rodados.



El vecinalista Rafael Maciel, impulsor de la iniciativa, dijo que "éste es un reclamo que vengo haciendo desde el año 2013, tratando de beneficiar a aquella gente a la que le han retenido las motos y no tienen la posibilidad de recuperarlas".



Asimismo, sostuvo que "se logró que el Intendente tomara la decisión política de que todas las motos retenidas que están en los galpones, no adulteradas ni por infracción judicial, fueran entregadas".



Asimismo, Maciel aclaró que "los interesados en recuperar sus motocicletas van a tener que hacer un curso y, en base a eso, se les va a dar una documentación para que pasen a retirarlas".



También, aclaró que "esto no va a tener ningún costo para los interesados", al tiempo que agregó que "serán devueltas únicamente las motos que son retenidas por infracciones de tránsito, no así las que están por adulteración o secuestro por algún otro motivo judicial, en ese caso no habrá devolución".



Más adelante, informó que, "(ayer) desde muy temprano, me instalé en el hall de la municipalidad para que la gente fuera a llenar una planilla con todos sus datos, para hacer el reclamo correspondiente, la verdad es que fue impresionante porque fueron más de 300 personas con la esperanza de recuperar su motocicleta".



Finalmente, Maciel hizo referencia a las denuncias de que hubo por motos desaparecidas de los lugares donde estaban secuestradas "en ese sentido vamos a hacer los reclamos que corresponden, acá las motos estuvieron en solamente 4 lugares, las motos sí o sí tienen que aparecer" y aclaró "la municipalidad no se hace cargo del estado en que se devuelvan las motos". (Fuente: El Sol)