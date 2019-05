Matrimonio abrió merendero: "Un vaso de leche y que coman hasta llenarse"

En tiempos complejos, la solidaridad se torna un gesto aún más loable. Días pasados, en Barrio San Miguel de la ciudad de Crespo abrió el Merendero Maná, por iniciativa de un matrimonio de comerciantes del rubro despensa, ubicado en calle Sarmiento casi Lavalle, frente a la Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario. El nuevo espacio pretende satisfacer la necesidad alimenticia de los más chiquitos.Mónica Schimpf contó a: "Era un sueño que teníamos con mi esposo y por una cuestión u otra se venía postergando. He estado recorriendo y si uno presta atención, hay necesidad. Decidimos que era el momento de ponerlo en marcha. Les ofrecemos una merienda:"A la gente le cuesta acercarse o enviar a sus chicos, pero queremos que sepan que los estamos esperando con los brazos abiertos", dijo la comerciante y agregó: "Anhelo tener un montón de chicos e incluso me entusiasma pensar en ornamentar un lugar para recibirlos cada tarde".Asimismo, en relación al nombre elegido, la mujer explicó: "En la época de Moisés, el Señor envió el maná del cielo, en esa oportunidad no había otra cosa. Si aquella vez llegó, por qué no ahora". Según el libro del Éxodo, el Maná era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días, durante los cuarenta años que estos deambularon por el desierto.Mónica Schimpf junto a su esposo ya habían sido artífices de un gesto solidario cuando la crisis económica recién empezó a repercutir en la sociedad argentina.Pan, galleta, galletitas, alfajorcitos, bizcochos, siempre hay alguna bolsita. Cuando no sobra nada del día anterior, ponemos elaboraciones frescas. Al principio la gente tenía vergüenza, pero ahora lo buscan sin prejuicios. Soy feliz de poder ayudar"."Ahora hay más demanda", afirmó la comerciante, al tiempo que agregó: "Igualmente siempre se van del comercio con una ayuda". La inflación y la recesión fue impactando en todos los sectores, pero la solidaridad se mantuvo intacta: "En ningún momento dudamos de mantener el canasto. Lo poco que tenemos queremos compartirlo. En el último tiempo me vine abajo con las ventas, pero la mano del Señor nos sostiene y estamos con energía para levantarnos", dijo Schimpf.