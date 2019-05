Dieron detalles sobre la tragedia ocurrida en Vaca Muerta

Sociedad Dos operarios murieron en un yacimiento de Vaca Muerta

Los dos operarios neuquinos que fallecieron este domingo en el yacimiento Fortín de Piedra habrían muerto en cuestión de minutos luego de caer a una de las piletas de purga e inhalar gases tóxicos. En estos piletones se decantan agua, sedimentos y combustible que se extrae en crudo desde las perforaciones. El contenido es viscoso, pesado y muy tóxico.Fuentes de rescate que estuvieron en el lugar de los hechos, dieron cuenta que Cristian Nicolás Baeza (34) ingresó el domingo a la noche hasta un área restringida, todo indica que sin los equipos adecuados para tales tareas.El interior de uno de estos piletones se asemeja a un lago negro, de una consistencia muy densa y pegajosa, de fuerte aroma a combustible que hace difícil respirar, en el que los movimientos se hacen muy difíciles.Fuentes de rescate confirmaron que se encontraron elementos personales de los operarios en el interior del contenedor.El piletón estaba repleto del combustible, detallaron voces en el sector. Según los rescatistas, tenía varios metros de profundidad, aunque fuentes de la empresa lo negaron y afirman que tenía sólo 50 centímetros.Rescatistas, personal judicial y gremialistas confirmaron que el proceso de asfixia existió, pero no quieren aventurar cómo se desencadenó paso a paso la tragedia.La versión que trascendió con insistencia indica que Baeza se subió a la pileta para terminar precipitándose en su interior. El combustible y los gases habrían terminado con su vida y luego con la de su compañero que pretendía salvarlo. No obstante las autoridades de la empresa y judiciales prefieren aguardar a la autopsia que se realizará este mismo lunes.Las piletas de purga son una suerte de tanques de materiales como metal o plásticos de alta resistencia donde son vertidos los residuos que van aflorando durante las extracciones. Se ubican a pocos metros de los pozos y reciben grandes toneladas de crudo, sedimento y agua. El almacenamiento de esta sustancia pegajosa y tóxica se mantiene por semanas o meses hasta que las empresas realizan la separación de los elementos destinados a variadas funciones.Algunas piletas son cavadas por máquinas viales en las cercanías de los yacimientos y permanecen al aire libre. Las organizaciones ambientalistas vienen reclamando fuertemente por este uso, puesto que afecta a la flora y la fauna reinante.Fortín de Piedra es el yacimiento estrella de la empresa Tecpetrol que opera en la zona la firma Pecom. Tecpetrol extrae 11 millones de metros cúbicos de gas diarios en el yacimiento transformándose así en el más importante del país. La firma tiene proyectado invertir US$ 2.300 millones hasta fin de año en la perforación de 150 pozos nuevos.A pesar del accidente, la compañía siguió adelante con las operaciones, mientras se realizan peritajes en la zona de las piletas. (Fuente: Clarin)