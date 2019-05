La Justicia civil ordenó indemnizar a una víctima de la inundación en Santa Fe

La provincia apelará

Por primera vez en 16 años, y tras la sentencia condenatoria del 1 de febrero en el fuero penal, la Justicia civil de Santa Fe condenó al Estado a indemnizar a una de las víctimas por la inundación de 2003 en la capital santafesina. La resolución del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº4 condenó al Estado a pagar la suma de $50.258 por los daños ocurridos en la vivienda de Rodolfo Oscar Langui, situada en calle San Juan 1624 de la capital provincial, durante la catástrofe hídrica.El damnificado es un vecino de barrio Roma, representado por el abogado Oscar Radkievich, quien explicó detalles de la decisión judicial."El 30 de abril se conoció la sentencia del Tribunal Colegiado N° 4, que admite la demanda de resarcimiento contra la provincia de Santa Fe por los daños y perjuicios producidos por la inundación de 2003. Pasaron 16 años del hecho y 14 años desde que promoví la demanda", comentó el letrado aRadkievich sostuvo que el fallo "sienta precedentes muy interesantes respecto a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios y sobre el derecho de las víctimas a cobrar un resarcimiento por lo ocurrido"."El fallo está muy bien argumentado. Determina que hubo obras públicas que no se terminaron, que eso provocó el ingreso del agua a la ciudad y que es algo que se podía haber previsto", agregó.El Estado provincial apelará la decisión de la justicia civil de Santa Fe que lo sentenció a indemnizar a un damnificado por las inundaciones de 2003. Así lo confirmó Pablo Saccone, fiscal de Estado de la provincia, en contacto conSaccone confirmó la provincia va a apelar en la Corte Suprema porque "llama la atención de la extensión de la responsabilidad que le atribuyen a la provincia". El fiscal entiende que hay contradicciones dentro del fallo, en tanto que acredita que el fenómeno tuvo causas diversas, no todas atribuibles a a la provincia y por lo tanto no le corresponde hacerse cargo de toda la responsabilidad."Está acreditado a través de prueba pericial que es un suceso que tiene una recurrencia de más de 800 años. Entendemos que hay algo de caso fortuito, cuestión que el tribunal rechaza por completo, y que ha habido causas que van del hacer del hombre que han contribuido a que el fenómeno fuese de mayor trascendencia", expresó Saccone utilizando el mismo argumento que en su momento esgrimió la gestión de Carlos Reutemann y la oposición criticó con fuerza."Hay una multiplicidad de causas que entiendo que en este fallo no son atendidas y le atribuyen el 100% de la responsabilidad al no hacer del Estado", indicó Saccone que además, confirmó que la apelación será directamente ante la SCJN en los próximos días. Además, en un cálculo rápido, estimó que se trataría de una indemnización de 400 mil pesos.Finalmente, destacó que la razón por la que se llevará el planteo a la máxima instancia judicial es para "limitar la responsabilidad del Estado": "Queremos tener certeza de cuál es esa extensión. Entendemos que en una causa de tanta trascendencia, es el máximo tribunal el que tiene que disponerla", dijo.