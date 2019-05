Aclaran que la nueva credencial de PAMI llega hasta el domicilio del afiliado

Este lunes 6 comienza la distribución de laa los afiliados de la provincia de Entre Ríos. Será una credencial plástica, con banda magnética y código QR.De acuerdo a lo que indicó el director de PAMI Paraná, Julio Barci, a, y las mismas "no entrarán en funcionamiento hasta que no estén todas las tarjetas entregadas"., y es bueno recalcar que. La entrega es a través de Correo Argentino, sin ninguna intervención del afiliado", subrayó.que suele haber de los adultos mayores", remarcó.En la oportunidad, explicó que, "si el abuelo no está en el domicilio, como toda entrega, vuelven a ir; y si no, la entrega se hará a través de la UGL o de cada una de las agencias".La nueva credencial representa un hito en la historia del Instituto, ya que los afiliados de todo el país dejarán de tener una credencial de papel para utilizar una credencial plástica, con banda magnética y código QR, que permitirá simplificar trámites e incorporar nuevos sistemas de control y gestión."Es un mecanismo que permitirá, una vez que esté activada y en funcionamiento, tener un resumen de las prestaciones y ejercer un mayor control sobre los prestadores", comentó Barci, al tiempo que valoró:"La obra social brinda un sin fin de prestaciones y nuestro grupo etario es altamente demandante pero las prestaciones se brindan de forma absolutamente normal", subrayó Barci."Como cualquier tarjeta, en el anverso tiene el logo del instituto, el número de la tarjeta, nombre, apellido y numero de afiliado, además del código QR a través del cual se detallan las prestaciones", detalló el directivo de PAMI en Paraná."Como en cualquier obra social, hay medicamentos que se cubren al 50, 60 u 80 por ciento y en ese sentido, la prestación del Instituto es como la de cualquier obra social. A su vez, para aquellos afiliados con problemas económicos, brindamos un subsidio que cubre la diferencia de manera tal que llegamos al 100%", explicó Barci.