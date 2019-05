Concordia: Devolverán motos a conductores que hagan un curso de educación vial

El intendente de Concordia, Enrique Tomás Cresto, tomó una decisión que beneficiará a muchos motociclistas cuyos rodados fueron secuestrados y no han podido recuperarlos por el incremento de los valores del depósito y las multas.



Se dictará un jubileo que permitirá recuperar sus motovehículos mediante la realización de un curso de educación vial de medio día que se realizará en el Centro de Convenciones. El certificado que obtengan será la constancia que tienen para recuperar la moto.



El anuncio fue realizado por Rafael Maciel, quien dijo que desde este lunes se pondrá a disposición de los infractores con una mesa frente a la Municipalidad de Concordia para realizar una planilla con los datos de la moto y la factura de compra para gestionar su entrega.



Aclaró Maciel que "no se devolverán las motos que no tengan documentación o que se comprobó que son mal habidas, mientras que todo el resto será devuelto o con el pago de una multa simbólica o la realización del curso de educación vial".



Se anotará este lunes de 9 a 12 a todos los interesados que deseen recuperar sus motos. Deben llevar fotocopias de las facturas de compra.