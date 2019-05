Habló la entrerriana que extravió 5000 dólares: Pide que le devuelvan su dinero

Video: Entrerriana extravió dinero para operarse: video muestra a quien halló el sobre

María Elena es de Colón (Entre Ríos) y hace una semana viajó a Ciudad de Buenos Aires, ya que tenía turno para operarse. Cuando se bajó del vehículo, se le cayó el dinero para la intervención quirúrgica: 5000 dólares.Tanto María Elena, de 64 años, como su familia, están desesperados. "Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que se le cae a mi suegra el sobre con el dinero, y a los minutos, la joven que pasa y lo levanta. Imploramos para que esa chica, devuelva la plata", dijo a Elonce TV, Rocío, la nuera. La mujer padece de maculopatía, "no ve bien de su ojo derecho".Aún sin novedades del dinero, decidió enviar un mensaje a la joven que levantó la bolsa que se le cayó en la vereda."No le echo ninguna culpa, porque ella la encontró y, como está todo ahora, la gente está desesperada por plata. Si gastó una parte y se enteró después de quién era que la había perdido, que me devuelva lo que le queda que igualmente me va a venir bien. Quiero hacerme amiga de ella, que venga a Colón a pasear, que la voy a recibir en una cabaña que tengo para turistas", señaló a El Entre Ríos."Me costó muchísimo juntar esa plata, me llevó más de dos años de trabajo. Quiero que la chica que encontró el dinero sepa que era para una operación", termina diciendo.María Elena y su marido radicaron una denuncia policial por el extravío del dinero y desde la comisaría les recomendaron viralizar lo ocurrido, con la esperanza de que el accionar de la justicia o la honradez de esta joven los ayude a recuperarlo.