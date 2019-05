Miles de personas de movilizaron para pedir la despenalización de la marihuana

Miles de personas se manifestaron en la tarde de este sábado para reclamar por la legalización y regulación del cannabis en la ciudad de Buenos Aires y otras urbes de distintas parte del país.En la Capital Federal, los manifestantes se agruparon en Plaza de Mayo y por la tarde marcharon hacia el Congreso en la que abundaron los carteles por la despenalización de la marihuana, la música de rock y reggae, y rondas de fumatas.Las manifestaciones se replicaran en 20 ciudades de todo el país y formaron parte de la marcha mundial que se realiza el primer sábado de mayo desde hace dos décadas en el país, y en Nueva York desde 1973.En esta nueva edición, los reclamos de las organizaciones apuntaron a "la despenalización/regulación estatal de todas las drogas ilegales empezando por el cannabis, para terminar definitivamente con el narcotráfico, el cese inmediato de las detenciones a cultivadores y usuarios de drogas, y el reconocimiento de las libertades individuales y actos privados".Otros de los reclamos consiste en que se disponga de recursos públicos para investigar los usos terapéuticos del cannabis e industriales del cáñamo, y la formalización de las Asociaciones Cannábicas y Clubes de Cultivo."Muchos de los que estamos acá decidimos venir porque entendemos que ya no se puede sostener la hipocresía sobre fumar porro; el tabaco y el alcohol matan más gente que la marihuana y sin embargo son legales", sostuvo Natalia, una chica de 20 años oriunda de Ramos Mejía, aLa médica Ana García Nícora, presidenta de la ONG CAMEDA, Cannabbis Medicinal Argentina, recordó que existe la Ley 27.350, de investigación científica del Cannabis, desde hace dos años "y al día de la fecha los pacientes" de distintas dolencias que necesitan de la sustancia y "no tienen la posibilidad de acceder"."Pedimos que se amplíe la legislación, que amplíen la posibilidad de información, para poder investigar. Con la ley que tenemos no se puede investigar con la celeridad que se necesita", expresó a