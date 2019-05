Gracias a un donante entrerriano, 5 pacientes acceden a trasplante de órganos

Sociedad Crecieron la donación y los trasplantes en el primer cuatrimestre del año

Sobre la tarea de concientización

Se concretó este jueves en una clínica privada de Crespo,inscritos en las listas de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).Al respecto, el coordinador del Centro Único de Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), Pablo Zors, comentó aque "participó un equipo de Buenos Aires, que aterrizó en Paraná y tuvo que hacer el traslado hasta Crespo"., remarcó el vocero del Cucaier, al tiempo que comentó: "En la costa del Uruguay, el viaje desde otra ciudad hasta el lugar donde está el donante, hace que (el traslado) sea más engorroso".; fueron 17 procesos de mucha complejidad médica, a los que llamamos multiorgánicos, que son las que hacen al índice a nivel nacional, además de otras 20 donaciones de tejidos", detalló.Y en ese sentido, valoró:"Si bien hoy no es la familia que decide (por la Ley Justina), Cucaier siempre está junto a la familia en la terapia intensiva porque son los que están afuera recibiendo una noticia tan fuerte, como lo es una muerte inesperada, porque los donantes de órganos provienen de accidentes de tránsito, golpes en la cabeza, ACV hemorrágicos", explicó el vocero del organismo."Son situaciones de muchísima crisis, en las que si uno no está realmente preparado, se hace muy difícil. Y esto estamos haciendo, preparándonos entre todos para", remarcó."La concientización sobre la donación de órganos, a través del sistema educativo, nos ha dado muchísima llegada a la población; no solo gracias a los medios de comunicación, sino también por medio de la escuela que es una gran caja de resonancia social", subrayó Zors, al tiempo que mencionó que, "es el año número 14 que trabajamos junto a los docentes, recorriendo la provincia, brindando capacitaciones, porque la escuela demanda de esta información".