"Es una bendición": La experiencia de cuidar un bebé hasta que llegue su familia

Carolina es mamá de cinco hijos de nueve, siete, cinco, tres y un año; además de un bebé de pocos meses de vida al que cuida hasta la llegada de una familia. Es que ella forma parte del programa "Familias de abrigo" del Copnaf, una alternativa de alojamiento a las residencias de los niños sin cuidados parentales.El diálogo con, el programa que se emite por, la mujer remarcó que el bebé "es una bendición en casa". "No tendrá carencias afectivas que lo marquen para el resto de su vida, ante la falta de su familia natural, estamos nosotros para quererlo y cuidarlo. El amor puede sanar cualquier herida", recalcó.En la oportunidad, refirió qué la movilizó a engendrar una familia sustituta. "Hace años estaba de licencia por maternidad de mi cuarta hija, cuando escuché por la radio sobre el tema de las familias sustitutas, esto de alojar a los niños para evitar que estén en un hogar. Me sentí tocada y empecé a averiguar; me comuniqué con Copnaf, donde me tomaron los datos, pero en ese momento no había un programa de esas características", rememoró.Hasta que el año pasado, en noviembre, ante el lanzamiento del programa Familias de Abrigo, tomó contacto con la propuesta provincial, y de acuerdo a lo que confesó, una de sus hijas, "pedía todas las noches por el bebé que iba venir a casa"."Lo cuidaremos hasta que llegue su familia", era la explicación que Carolina le había dado a sus hijos.Comentó, además, que el bebé "se acopló a la rutina de la familia.

"La mejor opción es que esté en una familia con amor"

Preparados para su partida

"Como padres, nos movilizó el ver lo indefensos que son los niños en sus primeros días de vida, lo necesitados que son de nosotros. Y nos parte el alma que haya chicos, como nuestros hijos, que no tengan un papá y una mamá, que no tengan una familia", confesó Carolina."Nuestro propósito era poder compartir lo que nosotros tenemos en casa con un niño que no lo tenga", remarcó, al tiempo que reconoció: "Siempre quisimos tener una familia grande".Cuando rememoró qué sintió cuando le comunicaron sobre la llegada del bebé a casa, Carolina confesó que "fue la misma ansiedad de cuando estaba a punto de tener familia"."Esperaba para conocerlo, ver su carita; me lo imaginaba, pero hasta que no lo conocí...", recordó."Lo primero que hice fue llamar a mi cuñada para pedirle ropa de varón, y tuve que sacar el moisés que estaba guardado porque la nena ya duerme en la cuna", agregó.Respecto de su preparación, refirió que imaginó "que iba a llorar todo el día, porque son bebés que vienen de una situación complicada, estábamos preparados para eso, pero nada que ver. Es tranquilito, mimoso. Si llora, le das besos y caricias, y se le pasa"."Esa es la función, porque por más que este en un hogar, limpito y cuidado, no es lo mismo que estar en una familia. En casa tiene su contención materna y paterna, y a sus hermanos postizos", subrayó."Somos conscientes del desapego, pero no ponemos la mirada en nosotros, sino en el bebé, porque para él lo mejor es estar en casa, que en un hogar", remarcó. "Cuando vaya con su nueva familiar, también lo recibirán con amor", destacó al respecto."Si lo llevo al pediatra, todos se acercan a saludarlo y me dicen `que Dios te lo bendiga´. No explico que no es mío, pero me llama la atención la ternura que genera. Es un hijo más en casa, no hay diferencia con los míos", remarcó."Es el mismo sentimiento con mis hijos, no hay diferencias, porque la maternidad excede los hijos", sentenció, al tiempo que animó a las mamás que no pueden hijos, a "que no tengan miedo de adoptar"."Dios ya pensó en una mamá y un papá para este bebé, nosotros lo cuidamos hasta que llegue con ellos", refirió."El miedo paraliza, porque la mayoría nos dice `hay cuando se vaya´, pero hay que pensar en el niño. Qué es lo mejor para el bebé, estar con amor y contenido en una familia, o en un hogar", se preguntó."Somos adultos, si bien nos costará el desprendimiento, sabemos qué es lo mejor para él. Ante una situación conflictiva en la que le tocó nacer, esta es una forma de hacer una sociedad más justa, para que todos tengamos las mismas posibilidades de ser queridos y esperados", instó."A este bebé lo esperamos, y lo queremos", sentenció.