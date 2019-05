Gualeguaychú: Tras años de reclamos, efluentes industriales desembocan en el río

Foto 1/2 Foto 2/2

A fines de febrero la empresa RLQ S.A. informó la finalización de la obra del caño de 210 metros que desemboca en el río Gualeguaychú. Lo que significa apenas una pequeña parte del recorrido que une la planta de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) con la cuenca, unos 12 kilómetros. A partir de ese momento se completó la totalidad de la infraestructura para que los desechos, que ahora son tratados debidamente, no terminen a sólo metros del PIG.



Pero antes hubo un largo camino, iniciado por los vecinos del barrio Don Pedro, quienes, hace más de tres años, pusieron de relieve una preocupante situación. Los desechos industriales no eran debidamente tratados y se volcaban directamente en la Cañada de Melgar, que termina en el río Gualeguaychú. Esto generaba olores insoportables, que fueron denunciados en su momento.



El reclamo vecinal fue determinante para que el gobierno provincial finalice la ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes, industriales y cloacales, después de varios años de falta de respuestas. Junto a esta obra también se realizó la colocación del caño que lleva los desechos directamente al río.



Hace aproximadamente diez días, la Codegu realizó las últimas pruebas y luego invitaron a los vecinos del barrio a visitar las instalaciones. Ariel Destéfano, presidente de la Codegu, celebró este hecho y señaló: "Como pasó con la renovada planta, no hubo una inauguración oficial. Pero hace diez días el caño está funcionando y desde ese momento la cañada (de Melgar) se está secando. La Provincia y Codegu hicieron recorridos por toda la traza y no hay pérdidas, ni imperfectos. Además, con una embarcación hicimos un control con la ecosonda y está todo funcionando bien".



Asimismo, Destéfano explicó a El Día que los controles, tanto de Codegu como de la Dirección de Ambiente, continuarán realizándose "en forma permanente". De esta manera, es oficial el exitoso cambio de volcado, que no solamente beneficiará a los vecinos del barrio Don Pedro, que motorizaron y visibilizaron el reclamo, sino a toda la ciudad.



La "gran noticia",tras años de reclamo

"Los vecinos y vecinas del Barrio Don Pedro queremos compartir una gran noticia: se hizo efectivo el Cambio de volcado de los efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú. Los residuos, luego de 40 años, ya no pasarán más por la Cañada Melgar (que atraviesa la entrada de nuestro barrio)", celebraron los vecinos a través de su cuenta de Facebook.



"Esto fue confirmado el martes al mediodía cuando varios vecinos realizamos un recorrido por la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, donde nos explicaron su funcionamiento y nos confirmaron el cambio de volcado, que es un reclamo histórico de nuestro barrio, y uno de los puntos centrales de la causa ambiental", indicaron. Y celebraron este "paso importantísimo para la vida y el futuro de nuestro barrio, resultado del reclamo y la lucha de los vecinos contra la contaminación".