"Desapareció" una marca de yerba y hay consumidores preocupados: A qué se debe

En los últimos tiempos ha "desaparecido" del mercado la yerba Canarias, lo que se convirtió inesperadamente en un tema obligado para los fanáticos en Gualeguaychú.Ocurre que en esa ciudad la yerba "Canarias" se hizo popular en muchos ámbitos de trabajo y también en los hogares."Es una yerba muy rica, es toda una ceremonia tomar mates con Canarias. Es una gran diferencia con las otras, obvio que también en precio, pero es como un camino sin regreso, una vez que te acostumbrás no querés tomar con otra marca. Es como les pasa a los fumadores con el cigarrillo, no cambian de marca", dice un amante de la infusión con la yerba del paquete amarillo.Por estos días,Sin embargo, se percibe la sequía y hasta lugares que antes tenían, ahora responden con la palabra "nada", consigna el sitioMás aún, la yerba se vendía no sólo en supermercados y almacenes, sino en otros no necesariamente del rubro alimenticio, como agencias de quiniela y hasta peluquerías.Ocurre que la mayoría de la yerba que se produce en Brasil, entraba por Uruguay pero por contrabando.El nuevo administrador de Aduanas de Gualeguaychú detectó lo que sucedía, y dio orden estricta de controlar ese contrabando. Según comentan los "pasadores" de la yerba hacia la Argentina, desfilaban de manera indisimulable. Ello explicaría el "desabastecimiento" que se observa por estos días.Así que son varios los tomadores de Canarias que están atentos a ver si tienen algún amigo que viaje desde Uruguay, para encargarle un par de paquetes.