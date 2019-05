Se podrán crear plazos fijos en cualquier banco y sin ser clientes

Los ahorristas podrán a partir de mañana realizar depósitos a plazo fijo mediante canales digitales en cualquier banco que ofrezca una mejor tasa, sin importar si son clientes o no de la entidad financiera.La nueva normativa comenzará a regir formalmente desde este jueves y el Banco Central espera que las entidades pongan en marcha la adecuación en sus sistemas en los próximos días.El organismo que conduce Guido Sandleris dio a conocer la decisión a principios de abril mediante la Comunicación A 6667 en la cual aseguró que "la modalidad será simple y segura"."Esta nueva normativa tiene como finalidad brindar más opciones a los usuarios para canalizar sus ahorros, mejorar su experiencia y busca fomentar la competencia", destacó la autoridad monetaria, la cual aclaró que "regirá para las colocaciones en pesos"."Estos plazos fijos serán intransferibles y, una vez finalizado el plazo estipulado para la colocación, el capital y los intereses volverán a la cuenta de origen", detalló y remarcó que "no implicarán costo para los usuarios".En ese sentido, resaltó que "tampoco tendrán requisitos de papeleo ni otros trámites engorrosos"."La operación se iniciará en los bancos que ofrezcan tasas para no clientes y finalizará en el ´home banking´ del banco donde el usuario tenga su cuenta", puntualizó y subrayó que "para generar mayor transparencia, acceso a la información y para que el usuario pueda elegir de una manera simple, el Banco Central les requerirá a los bancos que informen diariamente la tasa de interés de un mismo producto".