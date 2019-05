Maltrato animal: Despellejaron a una cachorra como hicieron con Chocolate

Cómo la encontraron y el diagnóstico

Modificación de la actual ley

Sociedad Confirman la condena al hombre que despellejó al perro Chocolate

Un, el perrito de San Francisco, Córdoba, que murió luego de varios días de agonía tras serpor un vecino.Las protectoras de animales del refugio Don Torcuato, de la zona norte de Buenos Aires, encontraron este martes aque padeció la misma forma de violencia y"La historia se repite. Primero fue en Córdoba con el perro Chocolate, también Rosita y ahora en Buenos Aires con Frida. Mismo caso, mismo salvajismo. Cuánto dolor pobre Frida, su estado es muy delicado", contaron en Instagram con imágenes sensibles sobre la cachorra.Por el momento no se sabe quién cometió el delito (penado en la Ley 14.346 de crueldad y maltrato hacia los animales, con hasta un año de prisión) ni cuál es el pasado de Frida. Desde el refugio, además,con donaciones a través de diferentes medios.Patricia Bianchi, dueña del refugio mencionado, recibió un alerta y fue a buscarla. "La encontré en un pastizal. Me avisaron que había un perrito lastimado, pero. La veterinaria cree no el ataque no fue hace demasiados días porque estaba todo rojo. Si no estaría todo podrido", comentó a MinutoUno.El diagnóstico, por ahora, es incierto. "Va a ir a una cirugía, hay que ver si toma la poca piel que quedó, es decir si pega, por más que se recorte el tejido. Después de eso no sé.Por ahora no estamos tomando muchas decisiones. Mañana habrá algunos cambios, supongo", agregó, y aseguró que estos casos "son a cada rato".El caso de Chocolate sentó precedente porque la denuncia llegó a juicio oral y al victimario Germán Gómez se le aplicó la máxima pena posible según la ley 14.346.En la cámara de Diputados se realizó el 11 de abril pasado la segunda reunión conjunta por un nuevo proyecto de ley que aumente las penas hasta cuatro años de prisión, acorde con la ley que prohíbe las carreras de perros.Del debate participaron abogados especialistas en derecho animal, proteccionistas y figuras públicas que luchan por la liberación animal.