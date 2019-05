Madre denunció que su hija de apenas 6 años es víctima de acoso escolar

Una mamá uruguayense, Romina, denunció ante la Dirección Departamental de Escuelas el caso de bullying que sufre su hija de 6 años en una escuela de la ciudad de Concepción del Uruguay.La pequeña, actualmente se encuentra cursando 1º grado en una escuela ubicada en la zona portuaria. Romina, destacó que eligió el establecimiento por su nivel educativo, pero que no se esperaba el maltrato e indiferencia que está recibiendo su hija.Su hija es gordita y usa anteojos, por esto, un grupo de chicos comenzó a hacerle bullying. Según su madre, la arrastran, la empujan, le hacen trancadillas, canciones y hasta le han cortado el cabello, indicóEn principio, Romina decidió dialogar con la directora del establecimiento, pero sorprendentemente no estaba enterada de lo que estaba ocurriendo ya que las maestras no lo informaban. Al no conseguir respuestas, se presentó en la Dirección Departamental de Escuelas, donde fue recibida por la supervisora, la funcionaria le tomó el acta y el mismo día fue a dialogar a la institución.Actualmente la pequeña de niña no quiere ir a la escuela y está bajo tratamiento psicológico, "está muy sensible, le decís algo y llora; además le cuesta dormir y despertarse", señaló Romina en entrevista con LT11 "me parte el alma saber que a mi hija me la maltratan" agregó.Finalmente, la mujer destacó que su hija no es el único caso. "Hay dos mamás que me están apoyando en el reclamo. La hija de una de ellas, fue quien informó lo que le estaba ocurriendo a la mía", dijo. Es por esto que el viernes se realizará una reunión de padres donde se expondrá el caso.