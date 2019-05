Feriado con sol radiante y cielo despejado: Cómo seguirá tiempo esta semana

El Día del trabajador se presenta con un sol radiante, cielo despejado y temperatura que marcó una mañana fresca en la capital entrerriana, pudo conocer Elonce. En la mañana de este miércoles se percibieron neblinas aisladas, y cielo algo nublado, cuya nubosidad se fue disipando con el correr de las horas.Mientras en diferentes zonas, avanza la cocción del tradicional locro con sus atractivos aromas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se pueden presentar vientos que serían leves del sector este, rotando al sector norte. Para la tarde, se espera cielo algo nublado y vientos leves del sector norte. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 7º C y los 22º C.Para el jueves, cuando vuelva la actividad a las calles, los comercios y las reparticiones del Estado, se esperan temperaturas de entres 13º C y 25 grados, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.En tanto, para el viernes cuando comience a vivirse el fin de semana, tras unos días con paro y feriado, las temperaturas oscilarán entre los 16º C y los 27º C promedio, indica el SMN. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada, como anticipo de lo que podría ocurrir el fin de semana.Para el sábado, se espera la llegada de lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas serán de entre 18º C y 25º C.