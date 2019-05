La supuesta carta que Nahir Galarza escribió antes de entregarse por el crimen

Nueve meses después del juicio y a días de la realización de la primera instancia revisora del fallo que estará a cargo del Tribunal de Casación Penal de Concordia, llamativamente, el relacionista público de personajes de la farándula, Jorge Zonzini, filtró una supuesta misiva que presuntamente, habría sido escrita de puño y letra por Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo.Según dijo el relacionista público a, Nahir Galarza habría escrito dichas palabras el día en que se entregó tras el crimen. Sin embargo, no se conoció que dicha carta, fuera incorporada al juicio.Siempre según la versión de Zonzini, Galarza contaría en la supuesta carta que presuntamente escribió, sobre la violencia de género, tanto física y psicológica, que recibía por parte de Pastorizzo y que concordarían con los audios que el mismo Zonzini ventiló en los medios y luego se reprodujeron durante el juicio a la joven de Gualeguaychú.Aparentemente, Zonzini afirma que ante el fiscal, la chica habría leído un papel con indicaciones de su padre y su defensa, en ese escrito, Nahir se habría limitado a asumir el hecho y pidió preservar a su padre priorizando el cuidado de su hermano.Tras la publicación del supuesto manuscrito de Galarza y que apareció en, se indicó que tanto la joven condenada, como sus padres y su defensa técnica, no quisieron dar declaraciones sobre la presunta misiva de Nahir, ni precisiones sobre su contenido.Al respecto, el medio sostuvo que quien dio veracidad sobre el presunto manuscrito de Nahir, y detalles del mismo, fue el manager de medios, Jorge Zonzini, ex vocero de Nahir.El manager explicó que "el manuscrito es real y de puño y letra de Nahir. Fue escrito por ella, contando sus vivencias durante las horas del trágico suceso, y lo hizo durante los minutos previos a entregarse en la fiscalía. Lamentablemente, por una contraorden y a la que ella no supo cómo negarse, luego, ante el fiscal solo reconoció el hecho y entregó el arma de su padre sin mencionar el contenido del manuscrito ni mucho menos sus padecimientos de violencia psicológica y física que padecía por parte del fallecido Pastorizzo", dijo a Crónica.