Los precios esenciales son "para llenar ollas y no para tener nutrientes"

La cocinera Juliana Ríos Moretti, sostuvo que el listado de 64 productos esenciales con productos cuidados tiene "muchas calorías. Se basa sobre todo en harinas". Puso de relieve que en gran parte del país "no hay nada de cárnicos".Consideró "una pena que sigan si agregar productores regionales" como cítricos o pescados de la zona. "Hay que enseñarles a los chicos a comer frutas desde el desayuno. Es importante tener una dieta equilibrada porque vamos a ser una generación de hiperobesos. Consumimos mucha comida chatarra. Hay que volver a las raíces, con los sabores de la abuela", graficó en declaraciones al programade"Son precios esenciales para llenar ollas y no para tener nutrientes", enfatizó.No obstante, admitió que "todo tiene que ver con la cantidad. La abundancia te va a hacer mal. Para bajar de peso no hay que evitar la comidas, sino hacer las seis por día recomendadas".En ese marco, señaló que recorre muchas zonas del país y "no es una cuestión de gobiernos, pero son muy tristes las realidades. En comedores escolares, no hay que llenar todo con harinas. Se debe tener un equilibrio entre calorías y nutrientes, que son las partes buenas que se pueden sacar de los alimentos. No vi verduras, por ejemplo".Asimismo, recalcó: "En los supermercados se van a encontrar productos más baratos que el esencial por la fecha de vencimiento".Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de tener "un desayuno fuerte, porque ese es el combustible para todo el día. En Argentina no acostumbramos a desayunar frutas, por ejemplo, expresó". En ese marco enfatizó: "El chico que no desayunó, en la escuela no rinde".