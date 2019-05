Científicos hallaron microplásticos en sábalos de la costa del río Paraná

En el sedimento

En dos ciudades

Aguas contaminadas

Plásticos de origen doméstico

A las claras está que las aguas que rodean a Santa Fe y la ciudad de Paraná, están contaminadas. Ahora, el alcance de las investigaciones, incluye la fauna acuática para determinar en qué medida es afectada por los residuos plásticos.Martín Bletter, investigador adjunto del Conicet en el Instituto Nacional de Limnología (Inali), informó sobre los primeros datos obtenidos que enciende las alarmas y preocupa.recién está en sus primeras etapas. "Son estudios muy recientes y recién estamos comenzando. Ahora focalizamos los esfuerzos porque en los primeros pasos nos encontramos con resultados bastantes llamativos", aseveró el doctor en Ciencias Biológicas.Desde su punto de vista, el sábalo es uno de los principales afectados de la fauna acuática, "principalmente porque es un animal clave en el sistema al ser básicamente 'el pastoreo' de otras especies, ya que muchos lo consumen". A esto puede sumarse que este animal es un iliófago estricto, es decir, que soloBletter detalló que la metodología que. Al ser consultado sobre si los microplásticos pueden ser ingeridos por las personas, el biólogo destacó: "Lo que uno come es el músculo, por lo que en ese sentido no puedo asegurar que los microplásticos sean transferidos y estén presentes en el músculo. Además,".. Además no hay que olvidarse que estos sistemas están interconectados, ya que el agua que le llega a la laguna también es agua del mismo río Paraná y luego otra vez desemboca al río Santa Fe, al Coronda y continúa hacia el Paraná de nuevo, es decir que se comparten los ambientes y los recursos", explicó.Durante este último estudio, que aún sigue vigente, los especialistas del Conicet trabajaron sobre la margen del Paraná (en el balneario Thompson); en la isla Curupí (ubicada frente a la costanera paranaense); y en el arroyo Las Viejas, una cuenca que desemboca aguas arribas del Thompson. "y detalló que hallaron casi 35.000 partículas de microplásticos (menores a 5mm) por metro cuadrado en el relevamiento físico.. Prácticamente todos ellos de origen domésticos, es decir, productos descartables como botellas, bolsas, paquetes de fideos, entre otros", resaltó y analizó que Las Viejas es "".