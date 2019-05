Asambleísta lamentó el pobre acompañamiento que tuvo la marcha contra pasteras

Seguramente no hay un solo motivo. Es muy probable que sean un conjunto de razones las que atentaron para que la 15ª movilización por la vida y en contra de UPB (ex Botnia) haya sido la menos convocante de todas. Entre ellas, el propio desgaste que genera el paso del tiempo en cualquier tipo de reclamo; el funcionamiento de la papelera en Fray Bentos, el respaldo del gobierno uruguayo y la falta de interés que ha demostrado el argentino en la postura de Gualeguaychú. Además, claro, de la crisis económica, que quizá como nunca antes atentó contra quienes se movilizaron años anteriores y esta edición no lo pudieron hacer por falta de recursos.Con respecto a la movilización, si bien destacó que "los adultos que hoy nos acompañan son aquellos jóvenes que, con 15 años, lo hacían en un principio", reconoció que "la convocatoria no fue la que debería ser"."Cómo puede ser que en la Fiesta del Pescado y el Vino hubo 30 o 40 mil personas y en esta marcha, por el medioambiente, la salud, por nuestros hijos, tuvimos esta concurrencia. Es algo para pensar. Yo me preguntaba qué había fallado en la convocatoria, (pero) lo que faltó fue interés", lamentó Alazard en diálogo con"No podemos poner un cantante taquillero gratuitamente, que lo pague el pueblo, para llevar gente", ironizó el ambientalista. Aunque aseguró que, más allá de los reveses, "la lucha continuará".