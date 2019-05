Fitosanitarios: Aseguran que "falta la presencia de fiscalizadores"

Sobre la aplicación de fitosanitarios habló Rolando Fontana, titular de una empresa dedicada al servicio de aplicaciones de productos agroquímicos con más de cincuenta años en el mercado agropecuario.



"El debate por la aplicación de agroquímicos sobre los sembradíos que rodean las escuelas rurales sigue abierto en los tribunales entrerrianos. Un repaso rápido diría que todo comenzó cuando el juez Oscar Benedetto hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, y prohibió en forma provisoria las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de mil metros alrededor de las escuelas rurales y las aspersiones aéreas a menos de tres mil metros; y el fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ)", dijo.



Asimismo, señaló que "el Gobierno quiso cubrir el vacío legal a través de un decreto mediante el que reduce las distancias a cien y quinientos metros, respectivamente, pero no presentó información ni estudios que justificaran esa decisión. Entonces el juez Andrés Marfil, de la Sala Civil y Comercial, declaró la inconstitucionalidad del decreto".



"Esta temática ha generado un fuerte debate en la sociedad entrerriana y por esto, en Campo en Acción se han expuesto las distintas miradas que existen sobre este asunto", agregó.



Rolando Fontana tiene una empresa de servicios de aplicaciones, con influencia en el Departamento Paraná. "Hace más de 50 años mi padre empezó a trabajar con los fitosanitarios aplicando productos que ya no están en el mercado. Ahora con mis hermanos somos la segunda generación", afirma. Evolución "Hoy estamos aplicando productos que son muy similares a los que se puede utilizar en un hogar o para una mascota. En los años ´80 se aplicaban cuatro o cinco pulverizaciones en soja porque no tenían poder residual, hoy se está hablando de un control químico junto a uno natural monitoreado por ingenieros. Es totalmente diferente a lo que se hacía 20 años atrás", repasa Fontana. Rol del Estado El empresario defiende el uso responsable de los productos fitosanitarios y recuerda que existe una ley sobre las aplicaciones, que exige al aplicador un carnet, a la empresa una inscripción y un regente técnico que es un ingeniero agrónomo.



En este sentido, como todo es un rubro muy grande involucra a muchos actores, "entonces puede haber gente que no esté dentro del marco de la ley", reconoce.



"Si o si hay que tener el carnet, una receta firmada por un ingeniero, contar con el rector de la empresa. Esto no es nuevo. Ahora uno de los problemas es la falta de presencia de fiscalizadores, para que se diferencie muy bien quien sí y quién no está en regla. Para estos infractores hay multas estipuladas que tendrá que atenerse a las consecuencias", afirma el aplicador. El cuidado de la salud "Mi padre siempre decía que los que estábamos en esta profesión teníamos que querernos nosotros, con esa excusa nos hacía limpiar las pulverizadoras, hacia un lavado diario y obligaba a utilizar los elementos de protección", dijo.



"Nosotros no hemos tenido problemas, además solicitamos a las ART que cumpla con el control del personal que trabaja en las aplicaciones", aseguró.



"Para mi hay que trabajar en capacitaciones para los aplicadores y hacerle sentir que deben cumplir con la regla", indicó.



"Nosotros siempre tuvimos en contacto con los productos, lo que debemos es mostrar a la sociedad un poco más ordenados en cuanto al cuidado de nosotros mismos y así la gente va a entender que en definitiva estamos cuidando un cultivo que va a ser alimento para la sociedad después", remarcó.