Asamblea Ambiental de Gualeguaychú: "Queremos un ambiente sano"

Levantando una vez más la bandera de "Sí a la vida. No a las Papeleras", se realizó un nuevo "Abrazo al Río Uruguay" en el Puente Internacional.



Organizada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y con el apoyo del gobierno municipal, se llevó a cabo una nueva marcha al Puente Internacional General San Martín en repudio a la pastera UPM-Botnia, que funciona desde hace once años en la localidad uruguaya de Fray Bentos, pero también para frenar la instalación de otra papelera, esta vez sobre la orilla del Rio Negro.



La defensa y la lucha de la ciudad de Gualeguaychú por un ambiente sano, saludable y sustentable es referencia a nivel nacional y regional gracias al compromiso de la comunidad.



"Es necesario tener un plan estratégico y solicitar respuestas de parte de las autoridades en los diferentes planos; y buscar información fidedigna ante la posibilidad de una nueva pastera en Uruguay", sostuvo al respecto el intendente Martín Piaggio, quien además afirmó que "la lucha por la vida en nuestro pueblo está más vigente que nunca".



Según informó la Dirección Nacional de Ambiente de Uruguay (DINAMA), el pasado 27 de marzo, el proyecto de UPM2 supondría la instalación de una nueva planta en la localidad de Pueblo Centenario en la orilla del Rio Negro. La situación preocupa porque este río es un importante afluente del río Uruguay, desembocando a 35 kilómetros del balneario Ñandubaysal. La Proclama de la Asamblea Ciudadana Ambiental La Proclama de la Asamblea Ciudadana Ambiental reclamó basta de "mezquindades" del Gobierno argentino. Repudiaron la inacción de Macri y el plan forestal de Bordet. El texto completo:



"Este pueblo hoy cumple sus 15 años, 15 años de marchas y luchas contínuas contra la contaminación.



Tenemos que festejar la perseverancia en estos reclamos y alegrarnos de que con nuestros movimientos sociales, hoy es otro el concepto sobre el cuidado del medio ambiente.



Muchos de los adultos que participan de esta gesta hoy, fueron niños y jóvenes que acompañaron siempre con su familia, en la lucha por un ambiente sano.



Otra vez venimos a gritar al mundo nuestro reclamo desde el Puente General San Martín. Decimos basta de contaminación, "fuera Botnia UPM del Río Uruguay". No a la nueva pastera UPM 2, sobre el Rio Negro. No a todo emprendimiento o actividad contaminante.



Desde el año 2003 pedimos que nos escuchen y los sucesivos gobiernos de Argentina y la Republica Oriental del Uruguay, siguen apostando a los negocios binacionales y a las buenas relaciones bilaterales olvidándose del reclamo de los pueblos, verdaderas victimas de la contaminación.



¡Queremos vivir en un ambiente sano! Decimos también, que necesitamos cambiar progresivamente el modelo de producción agrícola actual, por la agroecología.



Han sucedido hechos significativos que nos indican que nuestro camino es correcto, el pueblo uruguayo ya salió a manifestarse en la 18 de Julio de Montevideo, repudiando a UPM 2. Se han realizado reuniones en Fray Bentos, para rechazar el nuevo emprendimiento. Nos reconforta escuchar del otro lado del Rio , palabras y conceptos, que venimos planteando desde el año 2003.



El nuevo emprendimiento UPM 2, "ya aprobado por el presidente Tabare Vazquez ", con una producción cercana a los 2 millones de toneladas por año, enviará sus residuos industriales contaminados al Rio Uruguay a través del Rio Negro, desembocando frente a nuestras pesquerias de Costa Uruguay Sur, distante 30 km de los efluentes de Botnia Fray Bentos.



A esto hay que sumarle la presencia de la empresa Kemira en el predio de Botnia Fray Bentos, produciendo enorme cantidad de sustancias altamente toxicas para el proceso de fabricación de la pasta de celulosa. Debemos alertar que Kemira prácticamente triplicará su producción, al tener que proveer insumos a UPM 2. Y de este gran peligro para la región, "nadie habla".



Otro viejo reclamo, incumplido, es la puesta en marcha de los sensores de aire pertenecientes a la Comision Nacional de Energia Atomica, en Costa Uruguay Sur, lugar optimo para la detección de gases transfronterizos.



Insistimos en que las autoridades, correspondientes se pongan de acuerdo y efectúen ya en una acción coordinada para concretar nuestro viejo reclamo, sin mezquindades políticas partidarias. Estas graves noticias, no han tenido la ágil respuesta del Gobierno Argentino.



¿Qué opina la CARU? ¿Qué medidas se han gestado desde Cancillería Argentina? Peor aún hemos asistido en estos tiempos, a la triste decisión del Gobierno de nuestra provincia y la Legislatura de derogar la Ley de la Madera, bajo argumentos falaces. Solo beneficiará a los Empresarios de la Asociacion Forestal Argentina, a sus negocios con las pasteras y no a los trabajadores, aserraderos y menos a los ciudadanos que necesitan una vivienda.



No les bastó con la derogación de la Ley de la Madera, ahora van contra la Ley de Entre Ríos libre de plantas de celulosa. Se sigue apuntando desde el Gobierno Nacional y Provincial, junto a los empresarios de la forestacion, para lograr la tan ansiada "cuenca pastera" sobre nuestra zona.



Alertamos que el acuerdo por el Seguro Verde anunciado desde nuestro Gobierno Provincial, para forestar 700.000 hectareas, con fondos de nuestros seguros, sea para repoblar con especies nativas los desmontes efectuados, no quisiéramos ver reforestación con más montes de pinos y eucaliptus, para emprendimientos pasteros.



Conscientes que nuestro Rio Uruguay, no puede neutralizar semejante contaminación y que el Acuífero Guaraní "una reserva de agua dulce de las más grandes del mundo está en peligro".



Como siempre seguiremos gritando contra la contaminación, venga de donde venga, tenga el interés que venga. Seguiremos oponiéndonos y luchando por la salud y bienestar de nuestros pueblos!. Por la vida, juntos por un ambiente sano. Fuera Botnia UPM de la cuenca del Rio Uruguay". Oración ecuménica La oración interreligiosa de las comunidades convocadas al pie del puente internacional se adelantó una hora y expresó su apoyo a la lucha en pos de la defensa del medio ambiente, el cuidado del aire, el agua y la tierra por parte de las nuevas generaciones.



El texto conjunto manifestó: "Desde el inicio venimos acompañando como comunidades de fe e iglesias al pueblo en defensa de la vida, del aire y el agua. Hoy volvemos a reafirmarlo y nos hacemos eco del reclamo de un pueblo unido y junto al profeta Amós que clama que fluya como un río la Justicia y honradez como un manantial inagotable".



Iluminados por esta palabra de Dios tenemos la certeza que necesitamos convertir nuestro corazón y nuestra manera de obrar en el cuidado de la vida y la casa común, que es la creación. Que fluya la Justicia como un río. El pueblo de Dios está llamado a practicar la Justicia de manera continua y fluida como la corriente de un río; de la misma manera, que las plantas y los animales necesitan del suministro constante para sobrevivir, así también las comunidades humanas sólo pueden prosperar cuando la Justicia y la rectitud prevalecen.



Acompañamos los reclamos de los monitoreos del río Uruguay y del aire en ambas márgenes; a la instalación de nuevas fuentes de contaminación; a que la madera salga de nuestra provincia sin valor agregado ya que es una oportunidad de trabajo para nuestras familias.



Alentamos que la obtención de los bienes necesarios para el desarrollo de la vida tanto en la agricultura como en otras actividades sean producidas en un marco de respeto tanto a la vida humana como del medioambiente en el que vivimos. Queremos seguir profundizando, junto con todos los miembros de nuestras comunidades, las enseñanzas de las sagradas escrituras sobre la ecología al servicio de los hombres, especialmente de los más pobres y de la comunión de los pueblos del Uruguay y Argentina.



A la luz de las fiestas del Pesaj y la Pascua crecemos en la confianza en el Dios creador y liberador que ilumine y fortalezca nuestro camino de Justicia y honradez en la defensa de la vida y el medioambiente", concluyó el documento ecuménico interreligioso.