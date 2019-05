Absolvieron a un cura de Mendoza acusado de abusar de dos jóvenes

El cura Fernando Yañez, acusado de haber abusado de dos menores en el 2014 cuando estaba a cargo del hogar San Luis Gonzaga en San Rafael fue absuelto este viernes de los cargos que pesaban sobre él por el Tribunal Oral de esa ciudad.



Los hechos ocurrieron en el 2014 y fueron denunciados por jóvenes que se encontraban bajo la tutela de Yáñez en el hogar San Luis Gonzaga de Monte Comán.



El sacerdote había denunciado en su momento que la causa era una "mentira y una venganza", y apuntó a funcionarios del gobierno anterior como responsables.



Además una de las supuestas víctimas de abuso por parte del Padre Yáñez, desmintió que el cura lo hubiera tocado y dijo que la denuncia fue "para sacarle plata" al sacerdote.



Este viernes tras escuchar la absolución de los cargos, Yañez sostuvo: "Voy a ser muy cortito. Creo que es muy significativo que esto que empezó un miércoles Santo de la Cuaresma del año 2014 y Jesús me ha permitido vivir este calvario durante cinco años y ahora me devuelve la vida en este viernes de pascuas de resurrección. Solamente quiero decir que perdono de corazón a todos los que me acusaron falsamente".



"Espero que el obispo, después de haberme calumniado públicamente, me devuelva el Ministerio del Sacerdocio", dijo al final.



Por su parte, el abogado de Yañez afirmó que "ante la falta de pruebas que exige la Ley para condenar a una persona, ya que tiene que haber certezas y acá no había ninguna, al contrario había desde un principio la certeza de la desvinculación del padre de los hechos que se le atribuían, el fiscal con muy buen criterio se abstuvo de acusar porque es el dueño de la acción pública y bueno ante la abstención de acusar y pedir la absolución, hay jurisprudencia que el tribunal no puede condenar", explicó el letrado.