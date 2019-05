Furor por el libro de Cristina: Se vendieron 60 mil ejemplares en una hora

La sede de la editorial Sudamericana tuvo un jueves complejo. Libreros, lectores y curiosos se agolparon en las veredas de su sede en San Telmo, billetes en mano, para comprar Sinceramente, el primer libro de la ex presidente Cristina Kirchner.Si bien el anuncio de salida al público estaba pautado para este viernes 26, el libro apareció ayer en las diferentes librerías de Buenos Aires y así como llegó, desapareció. De hecho, librerías que no suelen mostrar sus novedades en redes sociales de manera inmediata, lo están haciendo en el afán de conseguir a esos lectores que deambulan desesperados en búsqueda de un número que, a medida que pasan las horas, se hace más difícil de conseguir.Desde la editorial Penguin Random House, a la que pertenece Sudamericana, explicaron a Infobae Cultura que la primera edición de 60 mil ejemplares marcó un récord al agotarse en una hora por los pedidos recibidos. Además, comentaron aque desde el momento en que se produjo el anuncio comenzaron a recibir llamados, uno atrás de otro, desde diferentes librerías para reservar de a 5. "Vienen a la puerta de la editorial con plata en la mano para comprarlo", contaron sorprendidos.Desde Eterna Cadencia, un librero comentó: "Nunca había vivido esto de vender 20 libros en una hora. Una persona llegó y compró siete y nos contaba que eran regalos. Pusimos un tuit y enseguida se acercaron a comprarlos. Mandaron 40 y no queda ninguno; es más, ya con el anuncio me reservaron varios. En la sede de Unicenter pasó lo mismo, enviaron 40 y ya quedan menos de 15. Un furor absoluto. En los 13 años que estoy en la industria del libro jamás vi un furor similar".Ecequiel Leder Kremer, director de la histórica Librería Hernández, dijo a Infobae Cultura: "Tiene una demanda impresionante, esto solo lo vi dos veces antes". En total recibieron 300 copias, de las que quedaban menos de 80 tras una hora de venta al público y que, en promedio, cada cliente se lleva entre 2 y 3. El librero comenta que este tipo de interés sucedió con la salida de Malvinas, la trama secreta en 1983 y el Nunca Más (1984).Una de las características de los compradores es que se acercan más al fanatismo que al lector curioso. "Este libro rompe con el círculo de lectores habituales. Personas que no suelen venir a esta librería ni a ninguna lo están buscando. Esto sucede con ciertas personalidades como Maradona. No puedo decir qué está buscando el público en el libro. Quizá una ilusión, algo que nos dé esperanza", reflexionó Leder Kremer.La presentación oficial de Sinceramente, que cuesta 595 pesos, será el jueves 9 de mayo en la Feria del Libro, en una sala todavía a confirmar. Fuente: (Infobae).-