La muerte de Horacio Sala: "Es un desencadenante de lo que le pasó a Emiliano"

Horacio Sala, padre del futbolista Emiliano Sala quien falleció en enero en un trágico accidente aéreo en el Canal de la Mancha, murió esta madrugada luego de sufrir un infarto.En tanto, Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso, expresó en diálogo con Cadena OH: Santa Fe: ""."Que la investigación de culpables y si había algún responsable del hecho se demorara hizo que Horacio se ponga mal", aseveró Ribero.Julio Müller afirmó en radio La Red que esta madrugada, a las 5 de la mañana, lo llamó la señora de Horacio, comunicándole que estaba muy descompuesto y que estaban los médicos en el lugar. "Pero cuando yo llegué a su domicilio ya había fallecido", relató.Y agregó: "Su vida cambió rotundamente. Lo de Emiliano fue algo que nunca pudo superar. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo. Pero me imagino que para ellos con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto o que ahora el club (Cardiff) no quiera pagar debe ser muy difícil", aseguró."Emiliano tenía dos hermanos: Romina y Darío. Romina está trabajando en Santa Fe, Darío vive con la mamá y Horacio lo hacía en Progreso con su pareja", manifestó el intendente de Progreso.Horacio habló en los medios después de la intensa búsqueda del cuerpo de su hijo futbolista, quien después de dos semanas fue hallado en el fondo del Canal de la Mancha, en el avión que lo trasladaba de Nantes a Cardiff."Estoy desesperado. Ojala lleguen buenas noticias", dijo el padre en su momento cuando tenía una pequeña esperanza por su hijo.

Horacio era camionero y estaba constantemente viajando. Sin embargo sus otros hijos y su señora lo tenían al tanto de cada momento exitoso de Emiliano, quien había firmado un contrato con el Cardiff hasta el 2020.Después de la tragedia no hubo consuelo para al padre. "Estoy esperando que traigan el cuerpo de Emiliano al pueblo. Estamos intentando sacar fuerzas de donde no hay", contó."Nos llamó contento por su transferencia y le deseamos suerte. No sé si fue el destino", reflexionó con la vos quebrada."Cuando encontraron el avión fue una cosa para ir esperando lo que se podía esperar. Sacamos fuerzas de donde no se podía sacar. Nunca hay que perder la esperanza, pero bueno, ahora ya se nos fue y no lo vamos a recuperar más", finalizó Horacio en una entrevista del 8 de febrero en TyC Sports.