Cumple 6 años la pequeña entrerriana que le ganó la batalla al cáncer

No todas las historias tienen un final feliz. Así es la vida. En los últimos años nos hemos acostumbrado a lamentar las consecuencias que el cáncer genera sobre nuestra sociedad, en grandes y en pequeños.Pero la angustia generada por una realidad, que es demasiado injusta muchas de las veces, se transforma en alegría y se multiplica cuando la noticia es de las buenas. Lourdes Sosa Fraccarolli es ejemplo de ello. Ejemplo de que la batalla no está perdida y de que, a pesar de las malas noticias que aparecen a diario, las ganas de vivir pueden ser más fuertes.Hoy, Lule -como le dicen sus seres queridos- cumple 6 años. Pero no es un cumpleaños más. Hoy, además, se cumplen dos años de que fue diagnosticada con cáncer, la enfermedad que padeció durante todo este tiempo, por la que, juntos a su familia, debió mudarse a Buenos Aires para ser tratada en el Hospital Garrahan, y a la que logró torcerle el brazo."El 22 (de abril, de 2017) a las cinco de la tarde quedamos internados, el 24 nos informaron qué era exactamente lo que tenía y el 26, el día de su cumpleaños, se hizo la primera quimio. Así fue como arrancamos", contó Marcelo Sosa, su papá aLa pequeña llegó al Garrahan con apenas 4 años y el diagnóstico de cáncer en uno de sus riñones, que luego de algunos meses de tratamiento debió ser extirpado.Lamentablemente, la enfermedad hizo metástasis en sus pulmones, por lo que Lule debió continuar el tratamiento. Desde el primer momento, toda su familia se mudó a un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, debiendo readaptar gastos, compromisos laborales, y dejando atrás al resto de sus seres queridos.Después de 16 meses, durante los que debió soportar cerca de 30 sesiones de quimioterapia e innumerables estudios, recibió el alta médica y volvió a Gualeguaychú.Si bien hoy continúa, cada dos meses, con los controles en el hospital pediátrico, la realidad es totalmente diferente. El cáncer es parte del pasado, hoy festeja sus 6 añitos, y el haber dejado atrás la enfermedad."La gente nos ayudó mucho, con las colectas, con las urnas en la cancha de Juventud, con los mensajes de fuerza. Ellos (por sus hijos), chiquitos como son, fueron el sostén nuestro, y la gente, el apoyo", agradeció Marcelo, junto a Anabela y sus tres hijos: Leonela, el pequeño León y, obviamente, la cumpleañera Lourdes. ¡Que los cumplas feliz guerrera!