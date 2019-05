Murió el papá de Emiliano Sala, 3 meses después de la trágica pérdida de su hijo

La muerte vuelve a golpear a la familia de Emiliano Sala: esta madrugada falleció Horacio, el papá del futbolista, como consecuencia de un ataque cardíaco. Sucede a sólo tres meses del trágico accidente aéreo en el canal de la Mancha, que se llevó la vida del delantero.



Según las primeras informaciones, su deceso se produjo en su vivienda de la localidad santafesina de Progreso y habría sido por un problema cardíaco. Horacio era padre de Emiliano Sala, el joven jugador de fútbol que murió en enero tras el incidente con el avión que lo trasladaba desde Cardiff a Nantes en enero de este año.



El presidente comunal de Progreso, Julio Miller, dijo esta mañana por LT9 que pasada las 5 de la madrugada Horacio sufrió un infarto, asistieron rápido al lugar profesionales de la salud pero no pudieron hacer nada.



"Seguimos con estas noticias que no quisiera tener que darla. Fue por un problema cardíaco. Nunca logró superar lo de Emi", agregó Miller.



El presidente comunal señaló que si bien Horacio siguió trabajando con su camión cerealero, hacía cuatro días que estaba en su casa por las reiteradas lluvias.



En diálogo con "Primera Mañana", Miller apreció que la muerte de Emiliano Sala "fue algo que no cerró nunca. Después de la sepultura, aparecieron muchas noticias sobre el hecho, del piloto, de la pelea de los clubes. Horacio nunca pudo superarlo".