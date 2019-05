Alternativas para cargar la SUBE ante el paro de kioscos

La semana que viene algunos kioscos de la República Argentina restringirán el servicio de carga de la tarjeta SUBE como manera de protesta por la falta de ganancia en la prestación de las recargas; lo mismo sucederá con la carga de crédito a las líneas de teléfonos celulares.La medida anunciada a nivel nacional se hará efectiva los días lunes 29 y martes 30 de abril y ante la imposibilidad de cargar saldo en la tarjeta para usar el transporte público, existen una serie de alternativas válidas para poder hacerlo sin que sea a través de los kioscos.Por ello, y ante la posibilidad de que la semana que viene algunos comercios no brinden el servicio de carga SUBE, los usuarios cuentan con las siguientes alternativas:: Loterías y Correos Argentinos (se puede ver en su página web cuáles). Para el caso de Buenos Aires, se puede hacer en supermercados Carrefour Express y en estaciones de subte y tren.: desde aplicaciones de pago, homebanking o cajeros. Luego, tienen que acreditar la carga en Terminales Automáticas, desde la aplicación Carga SUBE directamente desde el celular o con el dispositivo Conexión Móvil conectado a una PC, tablet o celular.La SUBE además cuenta con un. Para más información pueden consultar las redes sociales de SUBE o la web argentina.gob.ar/SUBE. Haciendo click en esta imagen, podés acceder al mapa interactivo para conocer todos los puntos de la ciudad donde cargar la SUBE, entre otras alternativas:Vale recordar que en lo que respecta a la capital entrerriana, desde la Terminal de Ómnibus dieron cuenta que "trabajarían normalmente", no adhiriéndose a lo propuesto a nivel nacional. Pero no está confirmado qué medida adoptarán el resto de los kioscos donde habitualmente se carga la SUBE.