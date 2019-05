La nueva vida de Aaron: Llegó de Venezuela para vivir con su papá en Paraná

Tiene cinco años y el lunes llegó a Argentina, procedente de Venezuela, donde vivía con su madre. Aaron reside desde entonces en Paraná junto a su papá, Ariel Brondi."Es divertido estar en Argentina", señaló el pequeño durante el programa. Contó que durante el vuelo le dio "un pequeño dolor de pierna, pero eso no importa, se pasa", al tiempo que sostuvo que una "aeromoza" estaba pendiente de él, dándole de comer y beber.En ese marco, Ariel admitió que esta situación "es como ser padre de nuevo. Fui padre a los 21 de Estefanía, que tiene 27 años y luego de mellizos varones. Después de los 40 es como que sentás cabeza. Yo tenía 41 años cuando él nació y a los 9 meses se fue a Venezuela", dado que su madre es oriunda de aquel país."Yo viajaba dos veces o le podía pagar esa cantidad de veces los pasajes para que vengan. Ahora, con la situación que tenemos también en Argentina se pone difícil. Un vuelo cuesta alrededor de 55.000 pesos, por lo que hoy en total serían unos 200.000 pesos anuales, lo cual se torna imposible", expresó.Explicó que la mujer se fue "porque tenía que arreglar papeles y otras cuestiones. Se fue pensando que volvía, pero las cosas cambiaron".Brondi dio cuenta que desde el arribo de Aaron "es como que me cambió la vida. Yo trabajo vendiendo productos de limpieza. Él llegó el lunes y tengo que organizarme". Tenía una relación a distancia con el chico, pero por decisión de él y de la mamá, el pequeño se quedará en Paraná al menos hasta fin de 2019."Me gustaría que pueda ir a un colegio y a fin de año que pueda venir su mamá, ya que tenemos buena relación. Y que después él pueda regresar con ella a Miami en enero", dado que la mujer, por cuestiones laborales debería instalarse en Estados Unidos y allí estaría su nuevo hogar.Comentó que por estos días "estamos recorriendo, buscando escuelas. Lo ideal es que vaya a la mañana para que yo pueda trabajar. A la tarde se me complica"."Llegó acá sin un documento que es un permiso que yo le otorgo para viajar, el cual le fue retenido. Se lo retuvieron en Venezuela y es muy costoso. Sale entre 6.000 y 7.000 pesos. Es la tercera vez que lo hago", dijo Brondi para expresar que "la situación allá es muy complicada con el tema de la luz y el agua, ya que debía bañarse en un fuentoncito, consiguiendo agua de pozo".Finalmente, "la escuela es lo principal que tenemos que conseguir, ya que recorrimos unas 15 y está complicado. Después vamos a hacer algún deporte que a él le guste", adelantó orgulloso.