En Santa Fe más de 100 policías fueron sancionados por faltas graves

El 23 de noviembre de 2018 el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, firmaron el decreto 3268/18 que le concede a la Secretaria de Control de las Fuerzas de Seguridad, facultades para: ordenar, designar instructor sumariante y resolver sumarios administrativos en los cuales se juzgue la conducta del personal policial que cometa faltas administrativas graves.La resolución entró en vigencia el 17 de diciembre de 2018 y le dio al Poder Ejecutivo, la potestad de llevar adelante las medidas correspondientes, siempre que se considere que existe algún tipo de falta en el accionar o la conducta policial.De esta manera se puede sancionar de forma directa a funcionarios policiales, más allá de cuál sea su jerarquía, en los casos en que se considere que han tenido "conductas improcedentes, o hayan cometido algún tipo de falta", según señaló el actual secretario David Reniero.En este sentido, el ministro Pullaro remarcó que este decreto "es una medida inédita en la provincia de Santa Fe ya que somos una de las pocas provincias del país que tiene funcionarios civiles que pueden definir estas cuestiones".Por otro lado, el funcionario señaló que "es un antes y un después en materia disciplinaria", a partir de ahora "va a ser el secretario de control el que pueda resolver una destitución o una exoneración o cualquier medida disciplinaria que quepa, más allá de que la última palabra sea del gobernador".Por su parte, Pullaro dejó en claro que "esto no es ni más ni menos que para juzgar la conducta de alguien que lamentablemente hizo mal las cosas. No vamos a prejuzgar a nadie ni tomar medidas arbitrarias, sino que darle a la figura del Secretario de Control la potestad para resolver, en tiempo y forma, esa situación con quien haya tenido una conducta improcedente".Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se informó además, que desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, hay casi 600 pases a disponibilidad de funcionarios policiales, algo que es histórico, y casi 300 causas entre destituciones y pedidos de destitución. Al comparar las cifras durante los periodos comprendidos entre 1999 y 2007, solo existieron 16 casos con sanciones de estas características.En este sentido, el funcionario provincial a cargo de la cartera de Seguridad respaldó el trabajo de la Secretaria de Control y explicó que "en lo que va de la gestión, se viene realizando un gran trabajo sobre el control del accionar policial, un alto porcentaje de las decisiones fueron tomadas por cometer hechos delictivos y que estos casos se conocen, porque hay una gestión que investiga y lleva adelante las actuaciones".Con respecto a las investigaciones, el Ministro aclaró: "Cuando detectamos alguna actividad ilícita cometida por integrantes de la fuerza, actuamos rápidamente, damos parte, intervenimos y encaminamos los sumarios para que sean expulsados de la fuerza, después la Justicia también debe hacer su parte", explicó Pullaro.Sobre las actuaciones realizadas en su gestión Pullaro destacó: "no es menor que a poco de comenzar la gestión haya denunciado personalmente a una banda que actuaba dentro de la fuerza, con complicidad de civiles, en la causa del "D-4" (Departamento de Logística, de la provincia)". Y agregó: "Esto también es importante, nosotros separamos a los integrantes de la fuerza y además los denunciamos, entre ellos a un ex Jefe de Provincia, pero además les decimos que no vamos a tolerar la corrupción y, por otra parte, el mensaje va a los civiles que se benefician con estos sectores oscuros de la policía".La línea gratuita 0800-444-3583, para que la ciudadanía haga reclamos, denuncias, exposiciones o reconocimientos sobre la tarea policial se puso a disposición de la ciudadanía a través de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, que depende de la Secretaría de Control, y funciona las 24 horas, los días hábiles, fines de semana y feriados en toda la provincia.Cada llamado es atendido por personal que lo derivará a la Secretaría de Control, dependencia que se encargará de llevar adelante la investigación y/o darle curso en la justicia si así correspondiera.Asimismo, se puede seguir realizando denuncias o exposiciones a través de otros medios como: el correo electrónico: secretariadecontrol@santafe.gov.ar ; completando una planilla electrónica en el sitio web www.santafe.gov.ar ; por teléfono a los números: (0341) 4721836/1768 y (0342) 4572069/70/71, y personalmente o por correo postal: Catamarca 1326 (CP 2.000, Rosario) o San Martín 3401 (CP 3.000, de la ciudad de Santa Fe). (Fuente: El Litoral)