Remontaba un barrilete y recibió una fuerte descarga eléctrica

Facundo Pasten es el chico sanjuanino que recibió una fuerte descarga eléctrica cuando remontaba un barrilete, en el asentamiento La Defensa, en el departamento Rivadavia. El joven se encuentra internado en Terapia Intensiva del Marcial Quiroga en estado delicado. Tiene el 90% del cuerpo quemado.



Según publicó San Juan 8, el accidente ocurrió cuando intentaba ayudar a un pequeño vecino que jugaba con el barrilete. Es que aparentemente el juguete escapó de las manos del menor ante un descuido y terminó enredándose con cables de alta tensión, formando un imbricado nudo. En ese entonces el niño tuvo la intención de tirar la cuerda (de algún material conductor todavía no identificado) para bajar el barrilete, pero Pastén interrumpió la acción y fue él quien tomó la "cuerda", recibiendo inmediatamente el impacto.



Fuentes del nosocomio señalaron que Facundo medicamente está en la categoría "gran quemado" y el estado es grave. El otro chico de 9 años también terminó con el 23% del cuerpo quemado, aunque no tuvo heridas de gravedad y se encuentra fuera de peligro pero todavía en observación.



"Tocó la piola del barrilete que estaba enganchado en un cable de alta tensión y recibió la descarga", dijo una vecina, quien además denunció que desde la Municipalidad de Rivadavia aún no se acercaron a realizar algún tipo de monitoreo en la zona donde ocurrió el accidente.