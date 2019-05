La madre de Gisela a los jueces: "Ellos siguen en su puesto y mi hija no está"

Al cumplirse tres años del, familiares y amigos se manifestaron este lunes frente a los Tribunales de Paraná en reclamo de Justicia. Desgarradoras palabras de la madre de la víctima y, sentenció ante, Gabriela Monzón, mamá de Gisela.La joven de 19 años oriunda de Santa Elena regresaba de la escuela cuando fue raptada en la zona conocida como El Bajo; estuvo desaparecida por 18 días hasta que su cuerpo fue hallado cerca de la ruta donde fue secuestrada.Por el crimen, elimputó apero en la instancia judicial, elintegrado por los, los, presidida por, determinó queEn la oportunidad, Monzón denunció quecuando estaba por esclarecerse que el fiscal nos mintió cuando dijo que tenía pruebas suficientes para ir a juicio y condenarlos.", apuntó la mujer. "El fiscal no tenía ninguna prueba para condenarlos a Vega y Saucedo", agregó., remarcó la mamá de Gisela., lamentó."A ellos no les interesa", subrayó, al mencionar que el gobernador Gustavo Bordet también les ofreció Justicia., se quejó.Al implorar que "jueces y fiscales no miren para otro lado", la mujer pidió "que se habrá otra investigación o que el caso llegue hasta la Corte Suprema".A tres años de aquel día en el que Gisela no regresó a casa, su mamá aseguró que la joven "volvía de la escuela, no de un boliche"., insistió."Los jueces que votaron son varones, como si no tuvieran hijas, no tuvieran nietas, no les importó una mierda el caso de mi hija. Miraron para otro lado. No tuvieron los huevos suficientes para decirlo en la cara que dijeron que a los 15 días iban a dar los alegatos y lo hicieron más tarde, cuando íbamos llegando a Santa Elena", rememoró.. Es una falta de respeto a todo el pueblo de Santa Elena porque todos esperábamos Justicia", recalcó."Ojalá que nunca más pase esto ni en Santa Elena, ni en ningún lado, porque todos los políticos se acordaron de visitarte en campaña, cuando necesitaron el voto, pero cuando uno los necesita por un caso de estos, nadie está", denunció., se preguntó Gabriela.Lo único que les interesa es acomodarse ellos, porque los fiscales son puestos a dedo. El fiscal Alfieri no sabe nada y así están los resultados de la causa de mi hija", cerró.