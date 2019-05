Comienza el juicio al médico acusado de asesinar a sujeto que intentó robarle

El médico Lino Villar Cataldo comenzará a ser juzgado por un jurado popular por el homicidio de un ladrón ocurrido en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en agosto de 2016.Cataldo será juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Martín, como acusado de asesinar a balazos a Ricardo Alberto Krabler, de 24 años, quien intentó robarle el auto en el momento en el que salía de su consultorio de Loma Hermosa.En septiembre de 2017, la fiscal Diana Mayko, que estuvo a cargo de la investigación, elevó la causa a juicio oral y pidió que sea juzgado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", delito que prevé una pena de 10 a 25 años de cárcel.Villar Cataldo, de 63 años y de nacionalidad paraguaya, había alegado legítima defensa e incluso se mostró arrepentido, aunque aseguró que tuvo que dispararle a Krabler, porque corría peligro su vida.Sin embargo, la fiscal no le creyó y eso lo volcó en su requerimiento de elevación a juicio."Cuando el encartado decidió disparar contra Krabler ya no estaba en riesgo su vida, sino sólo el derecho de propiedad que tenía respecto de un automóvil asegurado. Su conducta entonces devino desmedida, puesto que en su afán de retener su automóvil ha afectado el bien jurídico de más valor, es decir la vida", señaló Mayko en el dictamen de elevación a juicio.Y agregó: "No resulta necesario ni racional ultimar al ladrón para recuperar el botín".El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2016, minutos antes de las 20:00, cuando el médico se retiraba con su Toyota Corolla del consultorio de la calle Ombú 6865, de Loma Hermosa, y fue abordado por un delincuente, luego identificado como Krabler, indicóSegún la causa, el asaltante le dio un culatazo en la cabeza, se subió al vehículo con fines de robo y terminó muerto de cuatro balazos efectuados por el imputado con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.A partir de este lunes, y hasta el próximo jueves o viernes, por el debate desfilarán alrededor de 20 testigos.