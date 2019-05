Macri se reunirá con los empresarios con los que acordó los "precios esenciales"

Economía La lista de 64 productos esenciales que mantendrán su precio por 180 días

Los argentinos podrán conseguir a partir del lunes 22 de abril los 64 productos básicos con "precios esenciales" en 2.500 puntos de venta en todo el país. Ese mismo día, Mauricio Macri se reunirá con los empresarios que firmaron ese acuerdo para analizar la Ley de Lealtad Comercial.El Presidente y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibirán el lunes a las 10:15 de la mañana en la Casa Rosada a los directivos de las 16 compañías con los que realizaron la lista de "precios esenciales" que estarán vigentes por los próximos seis meses. Entre los invitados se encuentran los de Arcor, Molinos, Mastellone, Pepsico, Ledesma y Aceitera General Deheza."Todavía no tengo el análisis de esas observaciones por parte de nuestros técnicos, pero a COPAL le ofrecieron sentarse a negociar, aunque aún no nos convocaron", señaló Funes de Rioja.El directivo aclaró además que "Precios Esenciales", anunciado el miércoles por el ministro Sica, será complementario al programa de Precios Cuidados, aunque si no lo renuevan vencerá el 6 de mayo.Por otra parte, el ala económica del Gobierno trabaja en una especie de "mercado cuidado", según publicó el sábado Perfil. Se trata de un plan para convencer al sector financiero de que más allá de la batería de medidas implementadas para "llevar alivio" a los argentinos, como aseguró en un comunicado de prensa, Cambiemos sigue apostando a políticas económicas de libre mercado.Para eso, entre otras decisiones, el Ejecutivo reforzaría su compromiso por alcanzar el déficit cero.