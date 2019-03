Desesperado pedido de ayuda de un hombre al cuidado de sus cinco hijos

Bernabé "Charito" Aguirre tiene 31 años y es padre de cinco hijos: Florencia de 7 años, Emanuel de 5 años, Antonella 4 años, Agostina de 2 años y Victoria de apenas un año de vida.El hombre quedó solo al cuidado de los pequeños, y hace unos meses llegó al Barrio Coelho, donde gracias a la colaboración de la Junta de Gobierno de Estación Yuquerí, pudo construir una humilde vivienda, armada con maderas y chapas sostenidas con palos que fue pidiendo a los vecinos. No cuenta con un baño, tampoco tiene agua potable.Mientras sostiene en brazos a su hija más chica, le contó aque se fue de esa ciudad, sin nada, que su esposa lo dejó solo con los chicos y formó una nueva pareja. Ante la situación, decidió dejar su hogar y volver a lo que fue su lugar de nacimiento.Solo Antonella, la nena más grande percibe un salario, por lo que Aguirre ya comenzó los trámites en Anses para que ese beneficio pueda serle abonado a él. (Cabe aclarar que las asignaciones familiares son abonadas a las madres de los beneficiarios).Por la tarde, los niños concurren a un merendero donde reciben una taza de leche todos los días."Charito", como lo conocen, sueña que sus hijos se críen bien y que, con lo poco o mucho que les pueda dar, sepan que su papá no los abandonó, publicóEl hombre, que no cuenta con un trabajo estable ya que en Concordia realizaba changas, está a la búsqueda de un trabajo en la zona para no tener que dejar a sus pequeños solos.Frazadas, sábanas, utensilios, ropa para chicos entre 7 y 1 año, pañales talle grande, comestibles, maderas, calzado. Todo es bienvenido a la hora de ayudar al hombre que, ante la desesperación, no dudó en tomar a sus hijos y llevarlos a un lugar seguro.Los interesados en colaborar con Aguirre, pueden comunicarse a los teléfonos: