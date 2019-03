Video: Grupo de jóvenes baila sobre los baños tras los festejos de carnaval

Como pasa cada fin de semana largo de carnaval en Gualeguaychú, las imágenes empiezan a dar que hablar. La mayoría para bien, y otras pocas, para mal. Este video, que muestra a un grupo de once hombres y una mujer bailando sobre los baños químicos dispuestos por el Municipio sobre el boulevard De León, de Gualeguaychú.El jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Cristian Hormachea, estimó enque "nosotros tenemos un cálculo de entre 30 y 35 mil personas", al evaluar el movimiento del fin de semana largo por el feriado de Carnaval.Agregó que los grupos jóvenes "se mueven por costanera, especialmente Boulevard de León" y detalló que "es otro turismo, es un poco hostil a las directivas de la Policía. Y muchos jóvenes no van al carnaval".Comparó además que "el carnaval es un espectáculo que demanda policía y mucha atención, pero no es lo mismo cuando termina el carnaval que lo que pasa en Boulevard de león".En ese sentido, mencionó "consumo de alcohol de manera desmedida, consumo de estupefacientes, hemos hecho procedimientos".