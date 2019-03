Rige un alerta por tormentas intensas para Entre Ríos y otras provincias

Pronóstico extendido

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas intensas, que abarca el sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Entre Ríos, norte de La Pampa y San Luis.Según se indicó en el parte, "ya han comenzado a generarse áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa y el sur de Córdoba". Con lo cual, de acuerdo al informe, "se espera que algunas de estas sean intensas estando acompañadas de ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en forma localizada y en cortos períodos de tiempo".Estos fenómenos afectarán al resto de la región, principalmente a partir de la madrugada del lunes 4, informó el SMN.Este lunes por la mañana se esperan neblinas matinales, cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de lluvias y tormentas, algunas intensas y vientos moderados del noreste. Por la tarde y noche el cielo permanecerá algo nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del sector norte. Las temperaturas se mantendrán entre los 22º C de mínima y los 26º C de máxima, promedio.Para el martes se esperan lluvias por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde y noche. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 19º C y los 29º C.El miércoles por la mañana el tiempo permanecerá inestable con probables precipitaciones y por la tarde y noche el cielo se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 20º C y los 31º C.El jueves las temperaturas seguirán subiendo con promedios de 21º C y 32º C. Por la mañana se esperan lluvias y tormentas durante toda la jornada.