Hallaron un gigantesco caimán de más de 300 kilos y tuvieron que sacrificarlo

Un monstruoso caimán de 317 kilos causó gran revuelo en las redes sociales. El enorme reptil, que medía casi cuatro metros de longitud, fue hallado cerca del lago Blackshear, en Georgia.La imagen fue tan impresionante que varios usuarios de las redes dudaron de su veracidad. "Aparentemente mucha gente cree que es falso, pero puedo asegurarle que no", dijo en una entrevista el biólogo de vida silvestre en el Departamento de Recursos Naturales del estado, Brent Howze.Según explicó en el artículo publicado en el diario Cordele Dispatch , en un principio el animal fue visto por un residente local, que informó a las autoridades sobre su hallazgo."Fue mayor de lo que inicialmente esperábamos y tuvimos que usar equipo pesado para moverlo", indicó Howze.Pese a ser un ejemplar extraordinario, luego de su hallazgo los especialistas debieron tomar una difícil decisión ya que el reptil no se encontraba en buen estado de salud. No tuvieron otra opción que aplicarle la eutanasia."Era un caimán muy viejo con una condición física mala debido a lo que parecían ser heridas de bala", señaló el especialista.Además, el biólogo explicó que "la única manera que estos animales puedan alcanzar este tamaño es evitar a los humanos".