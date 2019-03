Voló por primera vez en avión a los 106 años: al llegar recibió la peor noticia

Una mujer de 106 años viajó por primera vez en avión, pero el sueño cumplido de su vida mutó a la más trágica noticia: al llegar a destino, su hijo murió.



Tras la llegada de sus padres españoles, Nemesia Tévez nació en Santiago del Estero, en 1913. Tuvo siete hijos, tiene nietos, bisnietos y tataranietos. Desde joven, se hizo cargo de su familia: trabajó en la cosecha de algodón, de zapallo y preparó una y otra vez la tierra para las siembras. "En ese entonces nunca me imaginé poder viajar en avión, no tenía con qué pagarlo, solo me alcanzaba para viajar en un asiento de colectivo", contó la mujer a Clarín.



Nemesia tuvo la oportunidad de descubrir las bellezas de provincias como Chaco, Catamarca, Tucumán y Buenos Aires pero, claramente, siempre en micro. Sus hijos Solana y Nemesio tuvieron una gran idea: que su madre abordara un avión y cumpliera una de sus tantos objetivos pendientes en la vida.



Como Nemesia vive en Buenos Aires, Solana fue hasta la casa de su madre, en La Banda, para preparar las valijas y volar a la capital del país. El lunes por la mañana, ambas tomaron el vuelo. "Yo no tenía miedo porque sabía que iba a ver a mi hijo y toda mi familia. Fue una hermosa experiencia, viajé como sentada en un sillón, no me voy a olvidar nunca de esto", confesó la anciana.



El trayecto demandó apenas una hora y media. "Me sorprendió la sensación de volar y estar tan cerca de las nubes", recordó Nemesia sobre su reciente experiencia. Pero la magia acabó al llegar a destino: su hijo falleció y no pudo encontrarse con él. "Yo sentía que estaba grave, quería llegar rápido y ese amor hizo que no tuviera miedo en ningún momento", reconoció Nemesia.



Tras el desafortunado vuelo, la abuela no se negó a seguir adelante con sus sueños y hasta anticipó que repetiría otro vuelo, pero fue precisa: "Volvería a viajar a cualquier lugar donde esté mi familia".