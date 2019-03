"Te juro que 4 años aguanto": La conmovedora promesa de un abuelo a su nieta

Para quienes se preocupan por su salud: el cáncer en este momento esta controlado por suerte, ojalá siga así por muchísimos años más ? — L?? (@lu_villar_) 27 de febrero de 2019

Una chica contó en Twitter que su abuelo con cáncer le prometió que va a estar con ella el día que se reciba de comunicadora social.Lucía Villar se volvió una tendencia en Twitter luego de contar una emotiva promesa que se hicieron con su abuelo. La joven uruguaya contó que su abuelo David le preguntó cuánto años duraba su carrera porque quería verla con el título."Mi abuelo me pregunto "cuantos años dura la carrera?" Le dije que dura 4 años y me dijo "yo te juro que 4 años aguanto, pero quiero verte con el título" Él sufrió un infarto hace años y hoy en día tiene cáncer. Prometo que en 4 años me vas a ver con el título abuelo", relató la joven."Yo te juro que 4 años aguanto, pero quiero verte con el título", contó la joven que le dijo su abuelo que padece cáncer, pero que actualmente está controlado. Lucía, que está estudiando comunicación en la Universidad de la República en Montevideo, está sorprendida por la reacción de los tuiteros con su mensaje."Siempre me maneje en redes porque me gustan, y trabajé como comunity manager, pero nunca había visto que se llegara a tanto la verdad. Mi abuelo esta contento con la promesa que nos hicimos, al igual que yo, y también está muy sorprendido de verse por todos lados", relata la joven a telefenoticias.com.ar.El mensaje conmovió a los usuarios de Twitter y en dos días lleva más de tres mil retuits y casi 50 mil likes. Y la catarata de mensajes que recibió la chica, no dejan de sorprenderla.