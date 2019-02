Halló una billetera, la devolvió sin dinero y dejó su justificación

Un vecino de la localidad santafesina de Casilda encontró una billetera, la devolvió, aunque sin dinero y dejó un conmovedor mensaje.

"Perdón yo no soy de tomar cosas ajenas, pero no tengo qué darle de comer a mis hijos, así que la plata se la debo", escribió el anónimo.



El episodio se registró en la tarde de este martes, cuando un hombre acercó una billetera a la mesa de entrada de la radio local.

Hasta allí todo parecía normal hasta que se descubrió que en el interior del artículo hallado había un manuscrito en el que se admitía el robo del dinero.



Según consignó el sitio Casilda Plus, "la billetera estaba tirada, como si alguien la hubiera abandonado. Sin embargo, al ser revisada para saber si contaba con documentación, la sorpresa fue mayúscula. En el interior de la billetera no había dinero alguno, pero en su lugar sobresalía un papel de tamaño importante que parecía nuevo".