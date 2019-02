Los "cuidamotos": El trabajo de padre e hijo para ganarse el sustento diario

El sustento diario

Padre e hijo se inventaron un trabajo: el de cuidar motos en las calles de Concepción del Uruguay. Nelson Sosa tiene 73 años y desde una década que decidió seguir esta "profesión". En tanto que a partir de este verano, lo hace en compañía de su hijo Gastón, de 12 años.Los 'cuidamotos' trabajan de lunes a sábados desde las 9 de la mañana hasta las 13.30hs en calle Congreso de Tucumán, aunque como ellos contaron a, "si llueve no, debido a que hay poco para cuidar". Pero los días de calor y sol son los que más les convienenEllos tienen una familia numerosa, son doce en total: diez hijos, mamá y papá.Algo que es de destacar de padre e hijo es que no exigen un pago, trabajan a voluntad. "Tapamos y cuidamos. Si tienen, tienen, y si no no importa, no exigimos `dame tanto´. A veces nos dan más a veces menos, yo les agradezco a todos, porque con eso vivo y él (su hijo) se viste", contó Nelson aMás valorable aún es que si no les pagan a ellos no les importa, porque "a veces tienen y otras no", pero, lo que sí piden es respeto, el hombre de 73 años señaló: "No me interesa la plata, vengo por eso, pero no me interesa. Las tapamos, las cuidamos, pero si no nos dan dinero no importa, a veces lo que no me gusta es que no dicen gracias, por respeto, a mí el respeto me lo enseñaron de chiquito".Entre los tantos trabajos que tuvo, el cuidamoto rememoró: "Hace 10 años que yo hago este trabajo, antes vendía diarios pero por el asunto de internet bajaron las ventas, así que me puse a hacer esto. Yo hice de Papá Noel, hice todo, menos robar y matar". Algo que siempre le reitera a su hijo Gastón. "La poca cultura que tuve la aprendí en la calle, la calle nunca me dejó de dar de comer. Siempre lo hice, vendí diarios, revistas, morrón, naranjas con un carro, siempre trabajé, de chiquito era aguatero", destacó.Gastón, de 12 años, inició el trabajo junto a su papá en las vacaciones escolares. "Empezó ahora en verano porque no tenía clases, se distrae, aprende, si quiere algo se lo gana él, un helado lo que sea, él a veces está ganando más que yo", reconoció su padre.Reiteró que la calle le da de comer y en ese sentido explicó: "Con este trabajo llevo la leche, el pan, azúcar, harina. Estoy conforme, me sirve". Ellos ganan durante la mañana como máximo 300 pesos, "algunos dan 1 peso, otros más", mencionó Nelson. Y también destacó que a veces quienes les dan $100 son los trabajadores, y en ese sentido, señaló: "Siempre es el trabajador, nunca es el que más tiene".Mientras Nelson dialogaba con, su hijo iba a tapar y destapar las motos cuando su padre le señalaba, en el momento que llegaban los motociclistas a estacionarse o querían irse. Al preguntarle al pequeño su nombre se dio a conocer como "Gastón Nelson Sosa", el segundo nombre igual que su papá, y se lo notaba orgulloso al decirlo, aunque un poco tímido ante la pregunta.Ser "cuidamotos" es el trabajo que han elegido los dos, pero, si desean ayudarlos pueden hacerlo en la calle Congreso de Tucumán a la altura 115, en la parada de motos donde cumplen diariamente su labor."Desde ya agradezco si alguien quiere ayudarnos, son cosas bienvenidas, que nacen de la sensibilidad de la gente", finalizaron.