El Ventilador: Algunas opiniones sobre el negocio de los medicamentos

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

¿Cómo algo tan imprescindible para la salud de las personas puede estar fuera de control y poner en jaque la supervivencia de las personas?¿Hasta dónde llega el negocio de la salud? ¿Qué mecanismos de control existen para evitar la concentración en un segmento tan vital de la economía? ¿Qué capacidad de decisión tienen las obras sociales?¿No debería el Estado jugar un papel menos pasivo en el sistema de salud y establecer mecanismos de control más estrictos que garanticen precios razonables?-"Los medicamentos son un gran negocio. Personalmente tomo un medicamento para la presión que cuesta cinco veces más que otros. Lamentablemente, ante la duda de si otros serán efectivos, lo compro igual. ¿Hasta cuándo?".-"¿Por qué los kioscos venden medicamentos? ¿No tendrían que venderlos solo las farmacias?".-"Con todo lo que el Estado da gratis en salud, igual siempre hay un 30 por ciento de la población que no le da bola a nada, a pesar de que le ponen los camiones sanitarios en la puerta".-"Mi marido toma para el corazón una marca y le cambiaron por otra ¿La farmacia puede hacer eso?".-"Los médicos no recetan genéricos, porque los laboratorios les regalan turismo, computadora, etcétera. Están prendidos al negocio de los laboratorios, pero a nosotros, los jubilados, tienen que vendernos genérico porque hacemos magia".-"En los centros de salud, si no le das medicamentos van con armas. En el chino de Rondeau y Churruarín venden hasta antibióticos".-"Pami no da medicamentos por abuso. Ejemplo: el medicamento para la tiroides tiene 50 comprimidos, y te da 1 caja por mes. Sacá la cuenta, hay mal uso. Los médicos son responsables, la farmacéutica tiene razón. Deberían prohibir la publicación televisiva de medicamentos, eso hace a la automedicación".-"Recordemos el proyecto de la provincia de la fábrica de medicamentos genéricos que se iba a instalar en Federal, con la cual se ahorraría muchísimo. Luego hubo cambio de gobierno y quedó archivado. El director del proyecto era el Dr. José Mata Peña".-"Los remedios oncológicos no me llegan ni en tiempo ni en forma".-"¿Con pacientes celíacos se manda genérico o laboratorio?".-"Ayer tenía que comprar los remedios. En PAMI me decían: "no tenemos los remedios". Menos mal que me acompañaba mi hija. Una señora que estaba en la farmacia le dijo, "vayan a la Cura Álvarez". Es la única parece que le vende a los jubilados de PAMI. El glucómetro me lo compró mi hija, pues por PAMI, no había cupo. Y me lo tienen que dar gratis, según PAMI. Es un desastre".-"¿Qué hacemos los que no tenemos una jubilación, ni una pensión mínima y tomamos 8 clases de medicamentos?".-"Lo más trágico del tema medicamentos son los remedios oncológicos. Mientras exista esta mafia el cáncer no se va a curar".-"¿Qué pasa con los preparados magistrales que autorizan los médicos por diferentes patologías y las obras sociales no los cubren porque no están autorizados por la ANMAT? Lo fabrican en el país y no lo cubren".-"¿Dónde se ha visto que una obra social como Iosper no tengas cobertura al 100 x 100 en internación con la cuota porcentual? Es vergonzoso tener que pagar otra cuota para que esto suceda. Yo me tenía que operar y no lo pude hacer por no tener el bendito fondo voluntario".