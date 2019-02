Medicamentos: ¿Un negocio sin remedio?

Los jubilados y los medicamentos

Los genéricos

Datos a tener en cuenta:

"Es imposible que una marca le de más calidad a la droga de un medicamento"

El Dr. Luis Beber, Ex director de Atención Médica de la Provincia y uno de los promotores del proyecto de Fábrica de Medicamentos

"El 80 % de las recetas de PAMI tiene dos o tres medicamentos que son psicotrópicos"

Gladys Taverna es farmacéutica

"Venimos por la `monodroga` que está escaseando en el país que es la dignidad"

Rufino Mendez es jubilado de la mesa local de la CGT. Integra el sindicato de trabajadores pasivos que está en formación

"Algunos pagan los medicamentos o comen"

Juana Ávalos, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados ATE

"Los laboratorios son una mafia"

Mario Huss, del Centro de Jubilados de Entre Ríos

La opinión de los panelistas

¿Cómo algo tan imprescindible para la salud de las personas puede estar fuera de control y poner en jaque la supervivencia de las personas?...Volviendo a las estadísticas: Entre las más de 120 drogas de consumo masivo que hay en el país, las que más aumentaron fueron las indicadas para los tratamientos de tiroides, los ansiolíticos, los antiespasmódicos, los antidepresivos y los anticonceptivos.Suele decirse que si bien los medicamentos llevan en su fabricación cada vez más tecnología e insumos importados a valor dólar, el precio con el que terminan en el mostrador de las farmacias está inflado.No son pocos los casos en los que, frente al mostrador de una farmacia, receta en mano, un paciente indaga sobre los precios o pregunta si hay alternativas más baratas...y en ocasiones de los cuatro remedios que el profesional le recetó termina llevando la mitad.Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) entre enero del 2018 y enero del 2019 el precio de la canasta de medicamentos esenciales creció 244,3%, mientras que las jubilaciones mínimas subieron en el mismo período 143,6%.La distancia entre uno y otro porcentaje sin duda representa un martirio para los 7 millones de jubilados que cobran 9300 pesos que es el haber mínimo nacional.Pero además, el escenario se vuelve aún más cruel si se tiene en cuenta que la incidencia de fármacos en esta población es altísima, ya que en promedio una persona de la tercera edad en nuestro país, consume entre 4 y 8 remedios diarios.En Entre Ríos, desde el 2016 está vigente la adhesión a una ley nacional mediante la cual los médicos deben prescribir por nombre genérico los medicamentos que receten.En detalle, la receta debe indicar primero el nombre genérico y será opcional el nombre o marca comercial.La norma también avanzó sobre el rol del farmacéutico quien tendrá la obligación, si el paciente lo requiere, de sustituir esa droga por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma y similar cantidad de unidadesAdemás, el texto legal dispone que toda receta o prescripción médica que no exprese el nombre genérico del medicamento carecerá de valorPero... ¿cumplen los médicos con esta posibilidad que abarataría costos para tantas personas a la hora de comprar sus remedios? ¿Quién controla que así sea? Los ciudadanos que poblamos los consultorios: ¿exigimos que se cumpla?Según datos de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos, hasta el año 2006 estos remedios llegaron a alcanzar el 40% del mercado, pero ya en 2013 la demanda de estas drogas bajó abruptamente sólo al 9%.Esta situación es aún más llamativa si tenemos en cuenta que los medicamentos de marcas comerciales reconocidas pueden resultar entre un 40 % y un 80 % más caras.Es una cuestión de hábito de los ciudadanos que debemos acostumbrarnos a pedir el nombre de la droga en las recetas, o una obligación de los médicos que no está siendo controlada?, abrió el programa, aseverando: "En Argentina estamos atravesando un momento de recesión económica, según datos oficiales. Ya estamos acostumbrados en nuestro país, a que preocupe siempre el tema de los medicamentos, por varios motivos, por la suba constante, además siempre nos preguntamos, manifestó que "el proyecto de la fábrica ahora se aprobó por ley y tentativamente estará ubicada en Oro Verde".Sobre los medicamentos genéricos, dijo que "generalmente los hospitales los trabajan y cumplen con la ley. Pero como estamos en Argentina también sabemos que cumple la ley el que quiere.".", resaltó.Y agregó: "A veces los genéricos son más baratos pero tiene la misma monodroga que uno comercial. Lo que importa en la receta es la monodroga, la marca o el laboratorio no importa"."Una de las causas de muerte en el mundo es el mal uso de medicamentos recetados por médicos.", remarcó.Contó que "tengo mil guardias en el Hospital San Roque., es un tema complejo"."En la carrera médica te empiezan a meter marcas de medicamentos.", dijo.Sobre la fábrica de medicamentos que se iba a hacer en Federal, recordó: "quedó todo tirado. Esa fábrica estaba terminada, el recurso humano formado, los instrumentos comprados, el 80% pagado y el 20% que quedaba otorgado a un crédito del Banco Mundial. Quedó todo ahí. Había hospitales que fabricaban sus medicamentos y por eso surgió la idea de hacer la fábrica provincial"."La amoxicilina costaba 600 pesos el kilo. Una marca comercial vendía la misma amoxicilina 500 miligramos por 16, es decir 8 gramos, a 28 pesos. Los mil gramos costaban 500 pesos. Esos son los márgenes de ganancia de los laboratorios.", señaló.Además, expresó que "uno de los directivos de la fábrica de medicamentos de Santa Fe fue directivo nuestro y ahora se fue a trabajar allá. Es una iniciativa muy buena, acá la tendremos después de 20 años".. "La situación de la farmacia no dista de cualquier otro comercio que hay alrededor. Lo que muchos hacen es como no pueden consumir lo que está recetado, terminan consumiendo lo que por propia voluntad, creen que los va calmar y tienen acceso", aportó."El hospital (San Martín) está bastante cubierto en lo que respecta a medicamentos. Lo que ha afectado es a la clase media, a la clase trabajadora", destacó.Para Taverna. A veces, dijo, "los médicos lo hacen por amistad" con el visitador médico.. El que desarrolla una droga, tiene la patente por diez años, le vende esa droga y por eso termina conociendo el nombre con el que sale originalmente. A los diez años, cuando termina el tiempo de la patente, en los países donde hay desarrollo, recién ahí pasa a haber genéricos y todos puede fabricar sin pagarle las regalías a quien lo creo", afirmó la farmacéutica."Hay médicos que insisten en que `no le vayan a cambiar la marca`. Y a veces aunque no lo pueda pagar, se va. No confía. Uno le explica, en el mostrador nosotros hacemos ese trabajo", aseguró asimismo.Taverna apuntó que "había un exceso total y absoluto de `llevarse` medicamentos que no usaban. Somos aprehensivos con nuestras cosas, tenemos miedo que nos pasen cosas y vamos guardando. La mayoría de las farmacias cortó PAMI, nosotros seguimos atendiendo esa obra social y me encontré con una población que no es habitué de nuestra farmacia".", apuntó.En el mismo sentido, aportó: "En la mayoría de las situaciones se da el efecto cascada, yo tomo ese medicamento me da, por ejemplo, sequedad de boca. Voy al médico y le cuento lo que me pasa. Le da otro remedio, un tranquilizante. Ese medicamento me da un dolorcito en los riñones, voy al otro especialista y me receta otro, para ese síntoma. Y así termino con el efecto cascada, consumiendo 12 medicamentos, sin que nadie me haya cambiado el primer remedio, el original con el que empecé".Un inspector de farmacia, no puede ir porque no es de us incumbencia, tampoco lo puede hacer el policía, ni Gendarmería. Solamente el Ministerio de Salud tiene poder de policía"."El 83 % de las recetas son de medicamentos que se conocen por la visita médica y no por un estudio", citó Taverna, respecto de una estadística internacional.La farmacéutica queTaverna recomendó que "si el medicamento dice `tiene que tomarlo con agua, o tomarlo con las comidas, o preferentemente no se siente, camine` hay que hacer caso a la indicación".. "Estábamos totalmente afuera de cualquier representación, venimos por la `monodroga` que está escaseando en el país, que es la dignidad. Eso es lo que nos trae a nosotros en la necesidad de incurrir en un sinnúmero de medicamentos a los que acarrea el estrés, la escasez de dinero, no llegar a fin de mes"."Me parece que hay una cuestión cultural. En la jerga se lo quiere diferenciar del medicamento `ético`, porque viene en cajita. Si yo me compro una tabletita hospitalaria, n es lo mismo que comprarme la cajita. Es el status, es ubicarme frente al espejo que no me corresponde", opinó.En el caso particular de Mendez, según aseveró, cuya mutual es el PAMI,, contó., resaltó que ", todos arriba de 500 pesos."."Si uno tiene un haber mínimo de 9300 pesos, paga alquiler y consumen medicamentos, no le alcanza para comer. Toman mate cocido o una taza de leche con pan y nada más. En muchos casos si no tienen un familiar que los ayude no pueden seguir", resaltó.Asimismo, dijo que ""., comentó que "IOSPER funciona bastante bien."."Los jubilados provinciales no están mal como los jubilados nacionales en cuanto a sueldo, pero vemos que afecta igual la situación económica.", manifestó.Opinó que ""., indicó que "las obras sociales se resisten a los medicamentos genéricos. Hablaba con médicos y me decían que muchas recetas si no está el nombre comercial la obra social después no les reconoce. Evitan generarle un problema al paciente. A veces ponen los dos nombres, el genérico y el comercial"., señaló que "se hizo una ley en 2002 y se reglamentó en 2003. Hubo mucha resistencia de los laboratorios. Se incentivó mucho a que la gente reclame que le receten por genérico. Se fue diluyendo un poco el uso. En 2016 se trató de reformar esa ley haciendo que se anule el nombre comercial y que solamente se pueda recetar principio activo, pero finalmente no ocurrió nada".aportó: "En el hospital de Niños de nuestra ciudad, tengo una conocida queme dijo que están muy cubiertos en el tema medicamentos. Hay muchísima gente que acude al hospital"."A mí me da miedo la monodroga, me cuesta entender, me da la impresión que es de menor calidad que el de marca", opinó.expresó: "La ley de 2002, dejó abierto abierta una puerta para una trampa que rige hoy, puede el médico prescribir la marca comercial. Terminó siendo la costumbre. La obligación sigue siendo el genérico, pero el artículo Nº 2, abrió esa posibilidad"."El 30 % de las recetas están en las condiciones que la ley prescribe, cumplen con la norma", manifestó Alcain citando a "una asociación que nuclea a los fabricantes de genéricos y de medicamentos de uso hospitalario".