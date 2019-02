Gestos que "movilizan": escuelas invitan a familias a "reutilizar elementos"

La réplica paranaense

Un maestro entrerriano se volvió viral., dice en el título, subrayado el título con una línea roja. Pertenece al 5° A de la Escuela Nina N° 12 Wolf Schcolnik, de Ceibas. "Lo nuevo no siempre es lo mejor. Lo mejor es lo que se hace con amor y esfuerzo" y firma: Christian F. Leissa. Profesor de Primaria.Dice:, reproduce el sitioLeissa, oriundo de Villa Paranacito, docente de primaria, tiene 36 años, y su bio aclara: Técnico en Seguridad Pública por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); profesor de enseñanza primaria; cursa actualmente el Profesorado en Ciencia Política. Antes, fueinstructor de artes marciales, pero con una peculiaridad: daba clases gratis con el fin de sacar a los chicos y jóvenes de posibles escenarios de vulnerabilidad social. Como sus instruidos no podían pagar, el valor de la cuota era que les vaya bien en la escuela.Tiene un sueño: estudiar Abogacía, aunque en la ciudad en la que reside ahora, Gualeguaychú, no hay opciones en una Universidad pública. "Todas las opciones de esta carrera son privadas y no me puedo pagar la carrera", lamenta.Su "lista de materiales" para el inicio del ciclo lectivo se volvió viral en las redes. Leissa dice que se apoyó en el texto de la circular N° 3 del Consejo de Educación, que recomendó a los docentes: "En cuanto al material educativo solicitado, deberá ser el esencial y necesario para asegurar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnos, contribuyendo a una canasta escolar básica accesible. Teniendo en cuenta que en la diversidad de la bibliografía está la riqueza para consolidar el proceso", dice el documento oficial.En una escuela de Paraná tomaron la misma iniciativa que el docente de Ceibas: