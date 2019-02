Tenían secuestrado a un anciano en el fondo de su casa

Paredes descascaradas por la humedad y un encierro que se percibe a simple vista: un tacho de pintura devenido en improvisado "inodoro"; una botella y un vaso plástico en la mesa de luz; una cama vieja, un colchón derruido y una goma espuma haciendo las veces de almohada. Ropa en el piso, una radio, una puerta de chapa cerrada con llave, y un hombre de 84 años, sin ropa y sin higienizar, sobreviviendo en su interior desde un tiempo incierto.



En esas condiciones Andrea denunció que encontró a su padre, Ricardo Calovini, privado de la libertad en la pieza del fondo de su casa de calle Antonio Berutti al 100, en barrio Industrial de La Calera (Córdoba). La vivienda del hombre habría sido ocupada por una pareja de vecinos que decían ser inquilinos, y que brindaba diferentes argumentos a quienes preguntaban por Ricardo para evitar que lo encontrasen, según se investiga.



Desde el 29 de enero pasado, Rubén Alberto Acevedo y Marcela Gladys Ontivero están detenidos e imputados de privación ilegítima de la libertad calificada en perjuicio de Calovini, por disposición de la fiscal del distrito 4 Turno 6, Jorgelina Gutiez. "A partir de una denuncia presentada ante la Unidad Judicial de La Calera el 28 de enero, se los investiga prima facie por la supuesta comisión de esos delitos, aunque no se descarta que hayan existido otros hechos delictivos vinculados, ni la posibilidad de otros involucrados", explicaron a La Voz desde la fiscalía.



Gutiez ordenó una serie de medidas probatorias y peritajes técnicos para empezar a esclarecer lo sucedido en la casa de barrio Industrial, y evitó brindar demasiadas precisiones de la causa que todavía se encuentra en un estadio inicial.



La Justicia aún no ha podido determinar cuánto tiempo habría permanecido privado de su libertad el hombre, aunque en principio estiman que fue durante más de un mes. Para Andrea, su hija, el período podría ser cercano a un año. "Él relata que pasó mucho calor, y que pasó épocas de mucho frío, por lo que creemos que ha estado allí cerca de un año", describió a este diario la mujer, que vive en Salta pero estuvo en La Calera en varias ocasiones durante 2018 sin poder dar con Ricardo. Las sospechas "El año pasado vinimos varias veces a verlo, pero esta gente me atendía y me decía que no estaba, que había ido a visitar a algún amigo o que estaba en diferentes lugares, y como mi padre ha sido siempre muy inquieto y de manejarse solo, les creía", contó Andrea a este diario.



A finales de enero viajó nuevamente desde Salta hasta Córdoba, y cuando fue a La Calera encontró otra vez evasivas. "Había cosas que no me cerraban, entonces empecé a buscarlo en los lugares que frecuentaba: el comedor, la cancha de bochas, su médico de cabecera, y todos coincidían en que hacía cerca de un año que no lo veían", narró la mujer.



Decidida, Andrea fue hasta la comisaría a denunciar la desaparición de su padre. "En la comisaría sabían que mi papá estaba al fondo de la casa, así que les pedí que me acompañen, y cuando entramos con la Policía lo encontramos encerrado bajo llave en esa pieza que está separada del resto de la casa, en muy malas condiciones, estaba desnudo y sucio, mal alimentado y sin siquiera acceso a un baño", detalló.



El presunto secuestro sucedió en la casa en la que siempre vivió, en barrio Industrial de La Calera. "Él se separó de mi mamá hace 50 años, mis tíos fallecieron y él quedó viviendo solo ahí. Esta pareja eran vecinos que primero lo ayudaban, le hacían compras, y aunque ahora dicen que alquilaban no encontramos ningún tipo de contrato", describió Andrea.



Acevedo y Ontivero continúan detenidos desde el 29 de enero pasado, mientras la Justicia avanza en la investigación del caso. Andrea sospecha que usurpaban la vivienda y que incluso extraían por cajero los haberes de Calovini. "Mi papá cuenta que no lo dejaban bañar, que lo tenían amenazado, e incluso hace referencia a una golpiza? Cuando entramos a esa pieza no estaba bien ubicado en tiempo y espacio, pero me reconoció apenas entré y me dijo 'al fin llegaste'", recordó.



Desde que lo encontró, Andrea llevó a su padre a Salta a vivir con ella, y planea viajar a Córdoba cuando sea citado por la Justicia para declarar.



La Voz del Interior