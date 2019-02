Video: El crudo relato de una madre que se enfrenta a los vendedores de droga

Una mujer que vive en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), mamá de un joven con problemas de adicción, contó a Telediario Digital de su lucha contra "los transa": "He tenido problemas graves, me han agarrado a plena luz del día a los tiros".María Sasso relató que hay "pibes de 6 y 7 años que consumen, y de ahí para arriba". "Los papás y hermanos viven esta realidad, y no hay respuestas, es muy doloroso", describió.A partir de su caso particular, María decidió dar batalla a los vendedores de drogas en los barrios, lo que la puso en contacto directo con la problemática. Cuenta que la droga que consumen es cada vez "más mala", que no tienen trabajo y roban para pagarla, y que son muy pocos los que logran superar la adicción."Me hago cargo porque lo he vivido, me da dolor, pena y tristeza. A mi hijo lo tuve, le di la vida, y como mamá sufro, es muy feo, y nadie comprende el dolor de los demás", describió María."Hay mamás que también han golpeado puertas, pero qué íbamos a tener respuestas? si con todo esto que vemos y escuchamos, vemos que ellos (por los policías) estaban en esto y les convenía", finalizó la mujer.