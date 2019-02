Desaprobó una materia, volvió al colegio con cuchillo y atacó a la vicedirectora

Un grave episodio de violencia ocurrió esta mañana en una escuela de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero: un alumno de 14 años hirió con un cuchillo a una vicedirectora que intermedió entre él y una docente.El adolescente, estudiante en la Escuela Normal "Benjamín Gorostiaga", había ido esta mañana a rendir Historia en la mesa de examen de febrero. Tras haber sido desaprobado, se retiró del establecimiento y volvió con guantes, el rostro tapado y un cuchillo para atacar a la docente.Alejandra Díaz, vicedirectora de la escuela primaria, se interpuso y sufrió lesiones en el brazo izquierdo y en su oreja derecha. Un grupo de hombres que se encontraban realizando tareas de mantenimiento en la escuela redujeron al joven hasta que llegó personal policial de la comisaría N° 13."Desconozco el motivo de la reacción de este chico, eso es motivo de investigación. Él enfrentó a la docente y ella empezó a gritar. Ante esto, salió la señora Díaz. Allí arremetió contra ella con un cuchillo tipo Tramontina. De acuerdo a la inspección ocular en el lugar del hecho, el cuchillo quedó dividido en dos partes", explicó María Pilar Gallo, fiscal al frente de la investigación.También agregó que "en su mochila tenía un spray inflamable y cajas de petardos. Uno de ellos lo hizo detonar previo a la agresión. Luego sacó el cuchillo, comenzaron los gritos y, ante este disturbio, la vicedirectora salió a ver qué ocurría".La causa está en manos del juez de control y garantías Carlos Eduardo Ordoñez Ducca. "A él le solicité que se aplicara el régimen de minoridad y se proceda a su traslado a un centro de menores. En este momento están tratando de alojarlo en una comisaría del menor y la mujer, a los fines de ver si es posible que quede alojado en el centro de guarda", indicó la fiscal Gallo en TN.La mujer de 46 años fue trasladada rápidamente al Centro Integral de Salud de La Banda, en donde le realizaron las curaciones, quedó internada y se comunicó que permanece fuera de peligro. "Los médicos diagnosticaron 15 días de curación", sostuvo la fiscal."He hablado con varios docentes y no me han mencionado que sea un chico conflictivo. No había tenido ninguna actitud similar hasta hoy. Iremos al barrio en el que vive para diagramar un informe socioambiental, con relevamiento vecinal, para entender el contexto familiar y social en el que se desenvuelve", concluyó Gallo.