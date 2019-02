Madre de cinco hijos necesita un costoso tratamiento para enfrentar el cáncer

C.D. es una mujer de 45 años, esposa y madre de cinco hijas, la menor de 5 y la mayor de 17 años. En agosto del año pasado se le diagnosticó mieloma múltiple, una especie de cáncer en la médula que va afectando progresivamente los huesos y los diversos órganos del cuerpo."Se ha avanzado mucho en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, teniendo cada vez más y mejores chances de supervivencia", señalan los especialistas.C.D., que se domicilia en Oro Verde y actualmente, está internada, comenzó con el tratamiento indicado por los médicos, pero lamentablemente la médula no respondió de la manera esperada.El tratamiento indicado para la segunda fase en estos casos (cuando la primer quimioterapia no funciona), consta de una droga llamada Carfilzomib. La misma, actualmente tiene un precio en el mercado de alrededor de $1.500.000.Cuando la familia de la mujer solicitó la droga en la obra social de docentes particulares (Osdop), la misma rechazó el pedido aduciendo que ese medicamento, no es el apropiado, e incluso "extraoficialmente", le hizo saber a la familia de la paciente, que esa droga iba a deteriorar aún más su salud", contaron familiares de C.D., que dialogaron con Elonce y agregaron que la mujer se encuentra internada en terapia intensiva.Ante el angustiante panorama la familia, requirió opinión calificada de otros profesionales y confirmó lo que sospechaba: que se trataba de "una maniobra de la obra social para no desembolsar el dinero necesario para el tratamiento", señaló un integrante de la familia de C.D.Por tal motivo, recurrieron a la Justicia e interpusieron un recurso de amparo para garantizar la inmediata cobertura de la paciente y lograr conseguir la medicación para la madre de cinco hijos. Según señalaron los médicos a la familia de C.D., con la medicación antes mencionada, "hay evidencia de que se podrán obtener efectos positivos en la recuperación" de la mujer y agregaron que "las horas y minutos que la obra social se demora son vitales".