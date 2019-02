Las reparaciones de gas se deben hacer sin afectar la provisión del servicio

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó una nueva Norma Argentina del Gas (NAG) con alcance nacional que prevé la reparación de defectos en instalaciones internas manteniendo la provisión del servicio sin cortes, siempre que ello no implique peligro para los usuarios.Así lo dispone la resolución 82/19, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, informaron a Télam fuentes del ente regulador que destacaron que, esta norma cubre aspectos no previstos y complementa la NAG 200, que data del año 1982.La NAG 226, que trata el "Procedimiento para la Revisión Técnica de las Instalaciones Domiciliarias de Gas Existentes", está destinada a cubrir el tratamiento específico que requieren las instalaciones existentes, amparadas por la norma de aplicación al momento de su habilitación.Su implementación tiene como objetivo evitar que las verificaciones de las instalaciones existentes que realizan las empresas distribuidoras de gas produzcan la interrupción del suministro cuando se observen fallas detectadas que no comprometan la seguridad del usuario y puedan ser reparadas en un tiempo prudencial.Además, la norma incluye el formulario TR (Tareas de Regularización), "Orientación al Cliente sobre las Tareas de Regularización que debe Realizar el Matriculado en su Instalación", que constituye una herramienta que la licenciataria le debe brindar al usuario para facilitar el pedido de presupuestos.Por último, la nueva NAG ha sido puesta a consulta pública durante 2018, en el marco de la elaboración participativa de normas, que tiene como fin permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de normativas, que facilitan el análisis y la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de resoluciones de alcance general a dictar por Enargas.